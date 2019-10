Куда сходить в Москве: афиша на неделю с 1 по 7 ноября 2019 года

О самых интересных культурных событиях в Москве читайте в традиционном еженедельном обзоре "Дни.ру".

1 ноября, пятница

В Московском международном Доме музыки состоится концерт-посвящение " Уитни Хьюстон – Я буду любить тебя всегда". На сцену выйдет певица Белинда Дэвидс (США), Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", дирижер – Роберто Молинелли (Италия). Будут исполнены легендарные хиты мегазвезды Уитни Хьюстон. Сегодня Белинда Дэвидс признана лучшей исполнительницей песен Уитни Хьюстон в мире. Она обладает голосом диапазоном в четыре октавы и может петь в любом жанре, однако ее самый любимый – R&B, а кумир – Уитни Хьюстон, которой она посвящает каждый свой концерт, в том числе, и самым известным хитам из фильма "Телохранитель" – "I Will Always Love You" и "I Have Nothing".

В ТЦ "Неглинная Галерея" и в Центре Гиляровского (Музей Москвы) начнет работу книжно-выставочный проект "Неглинная, Я люблю тебя", посвященный прошлому, настоящему и будущему уникального исторического уголка Москвы – району Неглинной и подземной реке, текущей от Марьиной рощи до Кремля. В центре экспозиции – фотографии, сделанные для книги, над которой два года работала группа специалистов из Российского исторического общества, а также москвовед Алексей Дедушкин и фотограф Дмитрий Зверев. На них можно увидеть фасады и интерьеры различных строений, а также узнать фрагменты их истории с помощью аудиогида. Специально к фотовыставке в Центре Гиляровского подготовлена обширная программа мероприятий. Проект будет работать до 17 ноября.

В Adrenaline Stadium выступит одна из самых успешных финских групп The Rasmus. Музыканты отметят 15-летие с момента выхода знакового в их творчестве альбома "Dead Letters". Вошедшая в эту пластинку песня "In the Shadows" получила всемирную известность и стала трамплином в их карьере. На московском концерте будут исполнены все песни из "Dead Letters". Некоторые песни из этого альбома будут сыграны вживую впервые.

Начнет свою работу II Международный фестиваль актуальной классики "re:Formers", в рамках которого состоится серия концертов, перформансов и мастер-классов, демонстрирующих разнообразие и уникальные формы исполнения современной и классической музыки. Главная тема фестиваля в этом году – соединение музыки и других видов искусств, в том числе литературы и живописи.

Откроет фестиваль Re:Formers Fest настоящая легенда авангардного фортепиано американка Маргарет Ленг Тан. Концерт пройдет в Московской консерватории. Одно из отделений в ее программе будет посвящено произведениям для игрушечного фортепиано: она первая в мире вывела этот инструмент на большую сцену. В программу московского концерта войдут фортепианные пьесы Генри Коуэлла, исполняемое на шарманке нежное произведение "Карусели" Филлиса Чена, сочинение Тоби Твиннинга "Американец в Буэнос-Айресе" для фортепиано и игрушечного фортепиано и другие музыкальные пьесы. Концерт будет сопровождаться нехарактерной для классической музыки зрелищной частью. При исполнении произведений Эрика Грисволда "Желтая подводная лодка старого Мака" и Рафаэля Мостела "Этюд сверкающей звезды" публика увидит полный арсенал игрушек и игрушечных инструментов Маргарет, а когда она заиграет пьесу Джеймса Джослина "Посвящение Эноле", в буквальном смысле "черт выскочит из табакерки".

В Театре Наций состоится премьера спектакля "Сказка про последнего ангела" режиссера Андрея Могучего, многократного лауреата премии "Золотая маска. В постановке примут участие народная артистка России Лия Ахеджакова и Виктория Мирошниченко. На роль главной героини приглашена актриса Муся Тотибадзе. В основу постановки положены рассказы Романа Михайлова – доктора физико-математических наук, профессора РАН, в разное время увлекавшегося философией, танцами и театром. В конце 2010-х он стал известен как литератор. "В рассказах Романа Михайлова – заряд подлинности и чистоты, – говорит Андрей Могучий. – Его герои – наивные, странные люди, "люди тайн". Они живут в том же мире, что и мы, но у них особое зрение – видеть и чувствовать мир иначе, целостно, открыто, по-настоящему.

Кроме того, в Театре Наций стартует новый сезон интеллектуального марафона "HOW LONG IS NOW", основные темы "Москва и москвичи" и исследование города как текста. Героями станут авторы и исследователи "московского текста" – кинорежиссер Александр Зельдович, журналист Алексей Мунипов, архитектурный критик Григорий Ревзин и архитектор Сергей Чобан. Узнать подробную информацию, посмотреть расписание и зарегистрироваться на мероприятия можно здесь.

В Большом зале Консерватории состоится концерт "Шедевры мировой классики. А. Вивальди. Г. Гендель". На сцену выйдет Московский камерный оркестр Musica Viva, а также солисты – польская певица Александра Кубас-Крук и российско-британская певица Мария Остроухова. Прозвучат фрагменты из опер двух гениев эпохи барокко — Георга Фридриха Генделя и Антонио Вивальди.

2 ноября, суббота

В Государственном Кремлевском Дворце состоится концерт "Золотые хиты Сан-Ремо". Зрителей ждет яркая программа, состоящая из лучших песен победителей фестиваля в Сан-Ремо Адриано Челентано, Аль Бано и Ромины Пауэр, Рикки и Повери, Андреа Бочелли, Джанни Моранди, Лючиа Далла и Эроса Рамаццоти. На сцену выйдут популярные итальянские певцы Кларисса Вики, Никола Конжу, Антонелло Кароцца, Фабио Курто и председатель жюри и дирижер Фестиваля в Сан-Ремо Роберто Молинелли вместе с Симфоническим оркестром Москвы "Русская филармония". Каждый пришедший на концерт сможет насладиться упоительными мелодиями солнечной Италии.

В клубе "Известия Hall" музыкальный коллектив "Моя Мишель" отметит свое десятилетие. Фронтвумен команды Таня Ткачук, которую называют одной из самых обаятельных и харизматичных вокалисток российской сцены, готова зарядить поклонников позитивом и энергией, которой хватит до конца грядущей зимы. Благодаря своему неординарному стилю выступления группы яркие и запоминающиеся. На концерте обязательно прозвучат самые известные хиты про "Дуру", "Химию", "Настю" и другие композиции.

В Центре дизайна и современного искусства Artplay откроется новая иммерсивная выставка Mystic Universe, посвященная древнейшим памятникам архитектуры и истории. Художники Джулиус Хорстуис, Luminokaya lab и Игорь Баранько создали коллекцию фантастических работ и фрактальной анимации в формате 360 градусов. Публике представят огромный 24-метровый панорамный экран и три масштабных сферических мультимедиа-купола с трансляцией 3D-стереофильмов. Каждый желающий сможет сделать снимки на память в специально оборудованных интерактивных зонах. Также будут представлены интересные квесты с зеркальными комнатами, игровые площадки MICRODOSE VR и воссозданные художниками-визионерами фрактальные миры, в одном из которых можно обнаружить реалистичную имитацию древнейшего храма Ангкор-Ват в Камбодже. Выставка будет работать до 31 мая.

В гостинице Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park в четвертый раз пройдет бал AfterHalloween, который в этом году получил название "Отель "Галактика блуждающих душ". Космическая тема взята в самом широком и фантазийном понимании. Пространство будет превращено в космический отель, куда попадают покинувшие свои миры души. Организаторы бала режиссер Жу Монтвилайте и продюсер Владимир Месхи опирались на огромный массив текстов, документирующих мечтания человечества о жизни за пределами земного шара. Создатели рассказывают, что в их творении герои Артура Кларка встречают джедаев Джорджа Лукаса, Люк Бессон отправляется на "Солярис" Станислава Лема, Иван Ефремов смотрит выступление дивы Плавы Лагуны из "Пятого элемента". Перемещаться между комнатами гостям будут помогать многочисленные актеры, играющие странников из других вселенных.

В Школе современной пьесы покажут спектакль-импровизацию "Пока наливается пиво", где писатель, режиссер и актер Евгений Гришковец играет главную роль. Двенадцать известных артистов разыгрывают сюжеты, придуманные Евгением Гришковцом, а сам автор в роли бармена направляет импровизированное действие в непредсказуемое русло. Театр в этот вечер превратится в настоящий бар, в котором можно будет попробовать коктейли от Гришковца, имеющего почти 10-летний опыт работы барменом, в том числе в Лондоне. Но главное – зритель погрузится в мир остроумных и парадоксальных историй писателя и актера, и непременно попадет под обаяние его неповторимой человеческий и актерской индивидуальности.

В концертном зале "Зарядье" состоится концерт "Терменвоксу – 100 лет". В 1927 году во Франкфурте-на-Майне состоялась международная музыкальная выставка. Советскую Россию представлял молодой ученый-изобретатель Лев Сергеевич Термен. Он демонстрировал созданный им в 1920 году новый электромузыкальный инструмент – Терменвокс (Термен + "vox" – голос), игра на котором заключалась в изменении расстояния между руками исполнителя и антеннами инструмента. Вертикальная прямая антенна отвечала за изменение высоты звука, а горизонтальная подковообразная – за изменение его громкости. Сейчас существует несколько разновидностей терменвокса, различающихся своей конструкцией, производятся как серийные, так и штучные модели, сложились различные школы игры на этом инструменте. На сцену выйдут Олеся Ростовская и Мария Мартынова. В программе произведения таких композиторов, как Бах, Каччини, Рахманинов и других.

В Концертном зале имени С. В. Рахманинова выступит Александр Романовский (фортепиано). Музыкант покорил публику исполнением музыки Шопена еще в 11-летнем возрасте, когда Владимир Спиваков пригласил юного мальчика на свой фестиваль в Кольмаре. Сейчас он почетный академик Болонской филармонической академии, победитель международных конкурсов в Больцано (имени Бузони) и Канту, лауреат Конкурса Чайковского. Александр Романовский живет в Италии и выступает на самых престижных концертных площадках мира. В программе – произведения Шопена.

В Соборе Святых Петра и Павла состоится концерт "Шедевры мировой киномузыки. Интерстеллар, Гладиатор, Титаник". Государственный духовой оркестр России исполнит музыкальные темы из известных кинофильмов-блокбастеров. Гостей концерта ждет встреча с шедеврами киномузыки Дж. Уильямса, Дж. Хорнера и Г. Шора.

3 ноября, воскресенье

В культурном центре "ЗИЛ" пройдет второй городской фестиваль для людей серебряного возраста "Young Old: новые старшие". Это уникальное мероприятие, где современная культура переплетена с серьезными разговорами о вызовах, встающих перед людьми старшего возраста. Гости смогут посетить более 150 активностей, среди которых: образовательные лекции и дискуссии, мастер-классы и тренинги, театральные представления, фотовыставка, уроки танцев, авторский маркет и многое другое. Приглашенные эксперты и спикеры поделятся лайфхаками, как разнообразить будни, научат пользоваться новомодными гаджетами и быть в курсе событий. В рамках фестиваля состоятся лекции и открытые дискуссии по направлениям: отношения с собой и окружающими, карьера и самореализация, здоровье, память, современная культура, сообщество и вклад, технологии, финансовая грамотность, танцы. Подробную программу и состав участников можно посмотреть на официальном сайте (young-old.ru). Вход на фестиваль свободный, по необходима предварительная регистрации.

В Государственном Кремлевском Дворце состоится премьера балета "Дракула. Начало" по мотивам бестселлера Брэма Стокера. Постановку создали режиссер Алексей Голубев и хореограф Иван Васильев. Получилось виртуозное смешение жанров – где классический балет встречается с мюзиклом, театр, существующий здесь и сейчас, дополняется безграничными вневременными возможностями кино. Танцующий Дракула здесь обретет еще и волшебный голос Ладислава Бубнара. Алексей Голубев рассказывает: "Мне кажется, что в сознании людей достаточно твердо закрепился образ могущественного кровожадного вампира убийцы, готового ради обладания властью на любую жестокость. Мы же захотели показать Влада Цепеша – прообраза Графа Дракулы и главного героя романа Брэма Стокера – под другим углом, начав с предыстории его превращения, показав как потеря любви может убить человека и преобразить его в бессердечное нечто. И как та же самая любовь может вновь оживить в нем душу и способность на сочувствие и самопожертвование".

В "ВТБ Арена" пройдет творческий вечер Игоря Крутого при участии мировых звезд музыки и фигурного катания. Шоу "Юбилейный творческий вечер Игоря Крутого " посвящено 65-летию композитора. Режиссером выступил Илья Авербух. Зрителей ждут яркие современные спецэффекты, в единое целое сольются музыка, лирика и ледовый танец. Выступят звезды одиночного и парного катания: Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Алексей Ягудин, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Мария Петрова и Алексей Тихонов и другие. За музыку будут отвечать известные артисты: Андреа Бочелли, Лара Фабиан, Юрий Башмет, Аида Гарифиуллина, кроссовер группа Brio Sonores и другие звезды.

4 ноября, понедельник

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Зойкина квартира" по мотивам фееричной, смешной и язвительной пьесы Михаила Булгакова. Здесь перед зрителем предстанет булгаковская Москва, которую автор ненавидел и обожал одновременно, где актеры в головокружительном ритме легко меняются ролями, мастерски фехтуют текстом, на ходу создавая до боли знакомые образы.

5 ноября, вторник

В Геликон-опере можно услышать постановку "Травиата" Джузеппе Верди. Либретто Франческо Мария Пьяве по мотивам романа Александра Дюма-сына "Дама с камелиями". Режиссер-постановщик – народный артист России Дмитрий Бертман, музыкальным руководителем спектакля станет дирижер с мировым именем, народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский, художник-постановщик – заслуженный художник России Игорь Нежный, художник по костюмам – заслуженный художник России Татьяна Тулубьева, художник по свету – заслуженный деятель искусств России Дамир Исмагилов.

6 ноября, среда

В Музеях Московского Кремля пройдет Международный музыкальный фестиваль "Посольские дары", приуроченный к открытию масштабной выставки "Петр. Первый. Коллекционер, исследователь, художник". Программа фестиваля включает в себя четыре концерта, на которых прозвучат не только музыкальные, но и литературные произведения XVIII–XX веков. Слушатели смогут оценить преобразования императора Петра I во время его правления и влияние, которое они оказали на искусство и культуру последующих эпох. 6 ноября в Оружейной палате пройдет концерт "Военная музыка петровской поры". 12 ноября в Патриаршем дворце Московского Кремля гости услышат оперу "Петр Великий". 19 ноября в Оружейной палате пройдет концерт-посвящение Санкт– Петербургу "Придворная музыка эпохи Петра I". 26 ноября в Оружейной палате состоится заключительный концерт фестиваля – "Музыка и слово". Во все дни проведения фестиваля гости смогут не только насладиться прекрасной музыкой, но и в преддверии концерта посетить экспозицию Оружейной или Мироваренной палаты (в зависимости от места проведения концерта).

7 ноября, четверг

В Московском международном Доме музыки выступит виртуозный виолончелист из Хорватии Лука Шулич. Он лауреат международных конкурсов, участник европейских музыкальных фестивалей. Музыкант выступал с Лондонским симфоническим оркестром, Австралийским камерным оркестром, Сиднейским и Варшавским симфоническими оркестрами, Немецким оркестром радио и телевидения и другими коллективами. В Москве Лука Шулич выступит со струнным оркестром. В первой части концерта прозвучат "Времена года" Вивальди, а во второй – популярные классические сочинения Гайдна, Монти, Пуччини и других композиторов.

В Театре Наталии Сац покажут оперу-сарсуэлу "Любовь убивает". Режиссер спектакля Георгий Иссакян рассказывает: "Старинная музыка требует особого контакта произведения, исполнителя и слушателя. Оркестр, состоящий из старинных, бережно подобранных по тембрам инструментов, не предназначен сотрясать своды огромных театров. Особый стиль барочного пения, построенный не на силе звука, а на тончайших нюансах человеческого голоса и человеческих эмоций, предполагает особую сосредоточенность восприятия. Отсюда родилась идея разместить артистов музыкантов и зрителей в одном пространстве, всех вместе: в пространстве Большой сцены Детского музыкального театра имени Наталии Сац. Для зрителей такая близость к спектаклю, фактическое нахождение внутри него, на сцене, в магическом пространстве театра становится особым зрительским и чувственным опытом".