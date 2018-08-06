Ошибки в выборе партнера по внешности

Каждому человеку хочется видеть рядом с собой не только родственную душу с абсолютной духовной близостью и схожестью интересов. Также важна и внешняя привлекательность. Критерии при выборе партнера у каждого человека свои, и к типажу также у всех свои требования. Но есть так называемые "общепринятые стандарты", к которым мы не только стремимся сами, но и стараемся по ним выбрать партнера. Часто совершаемые при этом ошибки становятся теми самыми граблями, на которые человек наступает снова и снова.

Ошибка № 1: несоответствие

Любая женщина в своих фантазиях и мечтах представляет рядом с собой высокого спортивного красавца, одновременно дикого и интеллигентного – все зависит только от самой фантазии и места действия. Конечно, хотелось бы, чтобы такой мужчина вознес на пьедестал, носил на руках, был нежен и страстен. А если у него еще и ангельский характер, успешная карьера и роскошный дом, то это вообще верх мечтаний. Но, видя себя рядом с ним в мечтах, женщины часто забывают о том, как выглядят сами.

Даже при хорошей фигуре и красивых чертах лица вероятна возможность внешнего несоответствия такой пары. Например, вы – миниатюрная миловидная девушка. Рядом с вами любой мужчина будет выглядеть высоким. Но как вы будете себя чувствовать рядом с красавцем с рекламного постера? Отвечу просто: маленькой девочкой, которую всюду водят за руку, чтобы она не потерялась. И делать так мужчина будет до тех пор, пока ему это не надоест, ведь подобное отношение может отразиться на вашем характере. Какой бы ни была ваша внешность, но рядом с мужчиной из ваших грез вы просто потеряетесь – замечать будут его, а не вас. Подумайте, чувствовали бы вы себя при этом комфортно?

Ошибка № 2: пустота

Обращая внимание на внешность, женщины часто не замечают того, что глубже. Представьте, вы знакомитесь с потрясающе красивым мужчиной, у вас захватывает дух от его внешности. Вы видите, что он улыбается и идет к вам. Вы с замиранием сердца ждете той минуты, когда он с вами заговорит… И на этом сказка заканчивается, ведь мужчина оказывается совершенно глупым. И вы уже не видите его привлекательности – с ним не о чем говорить, каждое произнесенное им слово оказывается неуместным, бестактным или попросту банальными. На первый взгляд идеальный мужчина оказывается совершенно скучным, а вы готовы променять его общество на компанию менее красивого, но интересного собеседника.

К пустоте можно отнести эгоцентризм и самолюбование, невыносимый характер и жестокий нрав – все те качества, что перевесят красивую внешность и сведут на нет ваши отношения.

Ошибка № 3: замещение

Такую ошибку могут совершить те, кто ищет партнера, внешне похожего на любимого актера или певца, на первую любовь, оставившую в жизни неизгладимый след. Подумайте, сколько обычных мужчин страдало от того, что их популярность зависела не от их личностных качеств, а от схожести с Леонардо Ди Каприо, Джонни Деппом, Джорджем Клуни или Брэдом Питтом. При этом сходство могло быть абсолютно туманным – по жесту или при повороте головы. И ведь женщины заведомо наделяют избранника чертами, известными по СМИ, или присущими экранному образу из любимого фильма. А в жизни все оказывается с точностью до наоборот.

Один из ярких примеров такого замещения можно привести из литературы. В романе Колин Маккалоу "Поющие в терновнике" Мэгги Клири ищет мужчину, похожего на Ральфа Рауля де Брикассара, который не только намного старше нее, но и носит сан священника. Он – истинная любовь Мэгги, но она не может с ним провести всю свою жизнь. И поиск приводит ее к Люку О’Нилу, внешне очень похожему на Ральфа, но являющегося полной противоположностью ему по характеру. Мэгги вышла за Люка замуж, но их брак был кратковременным и несчастливым.

Эти ошибки являются основными при ориентире только на внешние данные мужчины. Смотрите глубже, ищите в избраннике то, что привлечет вас больше красивой обертки – доброту, открытость, ум, чувство юмора, надежность. Помните, что красота не вечна, а эти качества в человеке останутся навсегда.