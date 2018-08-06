Почему женщины тупеют после родов

Последнее время у офисных "сидельцев" вошла в моду фраза "женщина с возрастом тупеет". Джентльмены, чей возраст можно определить меткой русской пословицей "бес в ребро" на полном серьезе рассказывают друг другу, что со студентками им интереснее, чем с поглупевшими женами.

Мужчины подчеркивают острый ум вчерашних выпускниц и их способность интересоваться новыми фильмами, книгами, выставками. Выпускница всегда готова сорваться с места и отправиться в ресторан, в загородную поездку, а при наличии загранпаспорта – и в заграничное путешествие. А уж ее способность составить компанию в компьютерной игре воспринимают как один из признаков гениальности.

В это время у такого "сидельца" (работягам на работе не до оскорбительных сентенций), дома, возможно, имеется жена. Возможно, что даже с ребенком. И в то время, пока мужчина "умственно развивается" с новой пассией в ресторане и кино, именно она сидит с малышом. Меняет ему памперсы, играет в "развивайки", 150-й раз читает книжку "Колобок".

Дело это, конечно, менее приятное, чем рассуждения об Индии или дегустация вина. Возможно, что в некотором смысле оно, и правда, отупляющее. Ну, в самом деле, когда у тебя в голове мысли о том, как покакал с утра ребенок, трудно делиться чем-то с окружающими. Однако, от этого зависит жизнь целого человека.

Думаю, что если бы любителей рассуждений о "тупости" оторвать от их компьютера и занять ребенком, да еще и на тех же условиях, что и мать, говорить с ними будет вообще не о чем. Они просто медленно сойдут с ума от рутины и однообразия. В то время как их бывшая "клуша", накрашенная, надушенная, загорелая и прекрасная, с радостью выйдет в непыльный офис их подменить. Заработает немного денег, заведет знакомства, и махнув рукой на отупевшего, забросившего спорт и совершенного измотанного мужа, рванет в Индию самосовершествоваться. А с собой прихватит молодого любовника – с ним-то есть о чем поговорить, в отличие от ее скучного и деградировавшего мужа.