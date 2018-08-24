Главные события Москвы с 24 по 30 августа 2018 года

Вот и лето пролетело, но пока еще не все осталось позади. Есть еще целая неделя, чтобы поймать последние яркие впечатления. Тут вам и фестиваль воздухоплавания "Московское небо", и новый зубодробительный альбом Мары, и джаз в "Сколкова", и выход в прокат фильма "2001 год: Космическая одиссея" 1968 года выпуска… Об этом и многом другом в нашем обзоре.



24 августа, пятница



В Москве на Красной площади состоится открытие главного представления XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Главной темой "Спасской башни"-2018 станет Московский офицерский бал. Тема была выбрана по результатам опроса москвичей в интернете и нашла отражение в выступлениях участников. В этот вечер по брусчатке пройдет более полутора тысяч музыкантов и танцоров, представляющих Россию, Великобританию, Ирландию, Италию, Нидерланды, Швейцарию, Мексику, Оман, Шри-Ланку, Мьянму. Кроме того, на площадке Фестиваля будет работать Детский городок и Конный манеж, где можно будет посмотреть выступления всадников Кремлевская школы верховой езды. Фестиваль продлится до 2 сентября.

В "Зеленом театре ВДНХ. Сцене на воде" пройдет "Ночь одноактных балетов" – совместный проект ВДНХ и театра "Балет Москва". Гости увидят две постановки классической труппы театра: "Три поэмы" хореографа Кирилла Радева и премьерный спектакль "Транскрипция цвета" Хуанхо Аркеса. Балет "Три поэмы" рассказывает о движении в качестве основополагающего выразительного средства. А в балете "Транскрипция цвета" нет конкретного сюжета, балом правит сценография, свет и абстрактно-графичные костюмы танцовщиков.

В клубе "16 тонн" выступит Мара. Поклонники смогут услышать мощные песни из нового альбома "Русская Звезда", а также хиты прошлых лет. Риффы потяжелели, любовные переживания уступили место темам войны и мира, бойцовского характера и доблести. Но музыка Мары по сей день остается очень чувственной и проникновенной.

25 августа, суббота

В Балашихинском районе, на аэродроме МАРЗ недалеко от ж/д станция Черное, пройдет масштабный фестиваль музыки и воздухоплавания "Московское небо". Открытие в субботу в 11:00. Днем профессиональные спортсмены по дрон-рейсингу из России, Белоруссии, Южной Кореи, Швейцарии, ОАЭ покажут свое мастерство в соревнованиях Moscow Sky Drone Racing. А на отдельном кордодроме пройдут воздушные бои. Полеты будут проходить под живую музыку: с 14:00 посетители услышат группы "Vanyn", "Платья за 130", "Аффинаж", а завершится день большим концертом Сергея Трофимова. А в воскресенье, 26 августа, выступят "Exilados", "Мистер Твистер", "Каспий" и "Чайф". Посетителей также смогут погулять по выставке авиатехники с редкими моделями, посмотреть на авиашоу от лучших моделистов страны, послушать лекции опытных пилотов, а с 18:00 – покататься на воздушном шаре вместе с профессионалами. На площадках МАИ, МИФИ юные авиамоделисты от 6 лет смогут принять участие в мастер-классах. Дети смогут создать свой летательный аппарат вместе с авиамоделистом и запустить свой самолетик в небо. Участие в мастер-классах бесплатное.

На ВДНХ, на площадке "Зеленый театр. Сцена на воде", в рамках московской "Ночи кино" молодые исполнители выступят с кавер-версиями на песни из советских кинолент. Зрители услышат такие шлягеры, как "Помоги мне" из "Бриллиантовой руки", "А я иду, шагаю по Москве" из одноименного фильма, "Если у вас нету тети" из кинофильма "Ирония судьбы", "У природы нет плохой погоды" из "Служебного романа", "Последняя поэма" из фильма "Вам и не снилось" и многие другие советские хиты. Музыканты: российская инди-рок-группа VLNY, Петр Термен, Анна Ворфоломеева, группа "Обе Две", российская инди-поп-группа OQJAV, а также группа "Хадн Дадн". А прямо перед этим концертом народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко исполнит свои любимые песни и романсы на русском и французском языке и расскажет трогательные истории из своей жизни.

В инновационном центре "Сколково" пройдет фестиваль Skolkovo Jazz Science. Публику ожидает насыщенная джазовая программа, научные интерактивные проекты, дискуссии с участием экспертов мирового уровня и детские лаборатории. Что касается музыкальной части, то наряду с хедлайнером – Московским джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана, выступят как признанные мастера академического джаза, так и молодые исполнители. Также для детей откроются специальные лаборатории, а спикеры лектория расскажут о настоящем и будущем различных областей знания на стыке науки, культуры, медиа и технологий. На Главной и Экспериментальной сценах фестиваля состоятся дискуссии видных деятелей науки и искусства, а в непосредственной близости разместится книжная ярмарка.

26 августа, воскресенье

В августе Парку Горького исполнилось 90 лет. К этой дате с 25 августа по 2 сентября там пройдет большой фестиваль с яркими и интересными мероприятиями с выступлениями артистов и музыкантов. Плюс на площадке Летней Цирковой школы "Трапеция Актуаль" состоятся бесплатные мероприятия для всех желающих. В программе мастре-классы, цирковые шоу, воздушная гимнастика и многое другое.

В Музее Москвы будет работать Городской блошиный рынок, посвященный кино. Это будет настоящая сокровищница для любителей винтажа, тех, кто хочет найти оригинальную вещицу в подарок или в свою коллекцию, подобрать реквизит для атмосферных кино– и фотосъемок. Также здесь пройдут встречи с профессионалами киноиндустрии и кинопоказы. Здесь можно найти практически все: старинный фарфор, посуду, предметы декора, украшения, открытки, значки и монеты. Специально ко Дню кино откроется торговый ряд с афишами советских и российских фильмов. По традиции частью мероприятия по традиции станет благотворительный базар, где за пожертвование можно приобрести сувениры или другие изделия от благотворительных фондов и магазинов.

В Олимпийском комплексе "Лужники" пройдет Moscow Drone Festival. Это первый фестиваль дронов в России, который объединит три ключевых элемента программы: соревнование-квалификацию среди любителей в дисциплине дрон-рейсинг, фан-программу для болельщиков и гостей фестиваля, а также гонку сильнейших мировых профессионалов – российских и зарубежных рейсеров. В рамках развлекательной программы гостей фестиваля будут ждать обучающие мастер-классы по управлению, моделированию и сборке, виртуальные аттракционы, показательная шоу-программа, праздничный фейерверк с участием дронов и другие активности.

27 августа, понедельник

В Московском Дворце Молодежи покажут спектакль "Чудики". В его основе лежат девять рассказов русского режиссера и писателя Василия Шукшина, в главной роли – известный актер Федор Добронравов. "Творчество Василия Шукшина всегда находило в моей душе живой отклик, – говорит Федор Добронравов. – Герои его произведений – простые русские люди, труженики с непростой судьбой и тяжелой жизнью. Но при этом, настроение произведений легкое и светлое, разрешение ситуаций всегда происходит в положительном ключе. Шукшин обыгрывает вечные ценности: добро, свободу личности, нравственность. Создавая Продюсерский центр, я сам опирался на эти ценности, и своими театральными постановками, фильмами и другими проектами мы стремимся передать их нашим зрителям".

28 августа, вторник

В ЦДКЖ покажут спектакль "Двое на качелях". В главных ролях Татьяна Арнтгольц и Григорий Антипенко. По сюжету Гитель занимается танцами, мучается от язвы, ведет фривольный и безденежный образ жизни. Джерри – молодой, недавно разведенный амбициозный адвокат. И вот они встречают друг друга… Постановка рассказывает историю любви двух одиноких людей, для которых случайное знакомств оказывается очень важным. Они совершенно разные, смогут ли эти двое быть вместе, несмотря на печальный опыт своих прошлых отношений?

29 августа, среда

На Артплее стартует V международный фестиваль изобретательной музыки и музыкальных изобретений Synthposium. Это масштабное мероприятие, которое пройдет на десятке площадок по всей Москве. Основная программа будет доступна на территории завода "Плутон". Гостей ждет выставка музыкальных инструментов и софта, образовательная сессия слекциями и дискуссиями, медиаискусство, сотня вечерних и ночных выступлений электронных музыкантов. Плюс к этому будет звучать современная академическая музыка, демонстрироваться живые аудиовизуальные перформансы и проходить деловая конференция музыкальной индустрии.

В олимпийском комплексе "Лужники" состоится концерт американской индии-группы Imagine Dragons. Коллектив появился на свет в Лас-Вегасе, сначала получил известность на родине, а затем, в 2012 году, после выпуска дебютного альбома "Night Visions" пришла и мировая слава. Пластинка получила "платиновый" статус, песни стали попадать во всевозможные чарты, а также в саундтреки к таким известным фильмам, как "Голодные игры" и "Трансформеры". Услышать эти хиты живьем поклонники смогут уже на этой неделе.

30 августа, четверг

В "ГлавClub Green Concert" выступит Marky Ramone с программой "Road to Ruin – 40 years". На сцену выйдет барабанщик Марк Стивен Белл, с 1978 года известный под сценическим псевдонимом Марки Рамон – член культовой панк-группы "Ramones". Он является единственным живым участником оригинального состава. На московском концерте будет отмечено 40-летие пластинки "Road to Ruin". Среди аккомпаниаторов Марки – бывший гитарист Bad Religion и основатель Circle Jerks Грег Хетсон.

Уникальное событие в сфере кино. К 50-летию выхода культовой картины Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея", фильм будет выпущен в российский кинотеатральный прокат на экранах формата IMAX. Картина затрагивает "вечные" вопросы человечества и потрясающе визуально, за что по праву считается классикой мирового кинематографа.