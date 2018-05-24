Страшные последствия популярных косметологических процедур

Современные достижения косметологии позволяют каждой женщине сохранять красоту и молодость, несмотря на возраст. Однако в салонах часто умалчивают о возможных опасностях бьюти-процедур, что порой приводит к очень неприятным последствиям.

О страшных последствиях популярных косметологических процедур Dni.Ru рассказала главный врач-клиники Smile Studio Луиза Автандилян.

Ботокс: ядовитая красота

Ботоксом называют препарат, созданный на основе токсина ботулизма. Концентрация ботулотоксина в нем не так велика, чтобы убить человека, поэтому формально он безвреден. А явно выраженный антивозрастной эффект сделал его самым популярным средством для возвращения молодости.

После введения ботокса мышечная ткань временно парализуется – препарат блокирует нервные окончания, мышцы перестают сокращаться и расслабляются. Благодаря этому кожа лица разглаживается, возвращаются упругость и гладкость. Подвижность возвращается примерно через девять месяцев, после чего процедуру необходимо повторять.

Чем же опасны регулярные уколы красоты?

Мышечные спазмы

В местах введения ботокса мышцы обездвиживаются, и лицо становится похожим на маску. В это время лучше отложить визит к стоматологу, особенно если инъекцию делали в область губ или носогубных складок, потому что широко открывать рот будет неудобно и даже больно.

Эффект накапливания

Чем чаще человек прибегает к уколам ботокса, тем больше яда накапливает его организм. Для летального исхода достаточно всего 0,1 мкг ботулотоксина, но исследования, которые бы показали, за какое время и при какой частоте процедур организм его накопит, не проводились. Поэтому никто не сможет сказать, когда наступит интоксикация и какие последствия она повлечет.

Гиалуроновая кислота: красота дорогой ценой

Гиалуроновую кислоту повсеместно используют для коррекции контуров лица и устранения морщин. На ее основе производятся гели, которыми заполняют глубокие морщины, формируют форму губ и скул. Гиалурон связывает воду, и благодаря этому наш организм его не отторгает: в результате мы получаем упругую, хорошо увлажненную и гладкую кожу. Однако и у него есть недостатки:

гиалурон вызывает омертвение тканей, уменьшение чувствительности и даже ее потерю;

из-за нарушения естественного движения крови и лимфы возникает фиброз кожных покровов;

в местах проведения процедуры может скапливаться избыток воды, что приводит к смещению геля и асимметрии лица.

Тем не менее, в стоматологической практике гиалуроновая кислота используется широко применяется при воспалительных процессах в деснах и пародонтите в качестве противовоспалительного средства, для улучшения регенерации тканей после хирургического вмешательства и для фиксации костных материалов после имплантации зубов.

Термаж: нагреваем осторожно

Эффект термолифтинга обусловлен воздействием теплового излучения на подкожные покровы. Нагревание приводит к тому, что коллагеновые волокна кожи "свариваются", подобно яичному белку, а организм начинает активно вырабатывать новый коллаген, чтобы возместить потерю. Именно за счет этого устраняются признаки увядания кожи.

У данной процедуры есть несколько возможных опасных последствий:

излучение проникает не только в подкожный слой, но и гораздо глубже, и даже может затронуть мозг. К каким результатам это приведет, никто сказать не сможет;

повышенная выработка коллагена – это не всегда благо. Она может привести к рубцеванию кожи, которое невозможно вылечить никакими чудодейственными инъекциями;

проводить процедуру должен высококвалифицированный специалист, иначе велик риск получить глубокие ожоги кожи.

У термолифтинга есть серьезное противопоказание: его нельзя проводить тем, у кого имеются металлические штифты, импланты или скобы. Дело в том, что металл нагревается гораздо быстрее тканей организма, и процедура может привести к серьезным ожогам.

Ультрафиолетовое отбеливание зубов

Отбеливающим веществом в этой процедуре является раствор перекиси водорода, однако считается, что эффект будет более выраженным, если применять ультрафиолетовое излучение. Последние исследования доказали, что:

существенной разницы между отбеливанием перекисью с использованием ультрафиолета и без него нет;

доза УФ-излучения, которую получает человек в ходе процедуры, отнюдь не безопасна и может вызвать появление онкологических заболеваний.

Стоит ли красота того, чтобы рисковать здоровьем? В отношении бьюти-процедур этот вопрос как никогда актуален. Поэтому, прежде чем принять решение, взвесьте все "за" и "против".