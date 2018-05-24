Страшные последствия популярных косметологических процедур
О страшных последствиях популярных косметологических процедур Dni.Ru рассказала главный врач-клиники Smile Studio Луиза Автандилян.
Ботокс: ядовитая красота
Ботоксом называют препарат, созданный на основе токсина ботулизма. Концентрация ботулотоксина в нем не так велика, чтобы убить человека, поэтому формально он безвреден. А явно выраженный антивозрастной эффект сделал его самым популярным средством для возвращения молодости.
После введения ботокса мышечная ткань временно парализуется – препарат блокирует нервные окончания, мышцы перестают сокращаться и расслабляются. Благодаря этому кожа лица разглаживается, возвращаются упругость и гладкость. Подвижность возвращается примерно через девять месяцев, после чего процедуру необходимо повторять.
Чем же опасны регулярные уколы красоты?
Мышечные спазмы
В местах введения ботокса мышцы обездвиживаются, и лицо становится похожим на маску. В это время лучше отложить визит к стоматологу, особенно если инъекцию делали в область губ или носогубных складок, потому что широко открывать рот будет неудобно и даже больно.
Эффект накапливания
Чем чаще человек прибегает к уколам ботокса, тем больше яда накапливает его организм. Для летального исхода достаточно всего 0,1 мкг ботулотоксина, но исследования, которые бы показали, за какое время и при какой частоте процедур организм его накопит, не проводились. Поэтому никто не сможет сказать, когда наступит интоксикация и какие последствия она повлечет.
Гиалуроновая кислота: красота дорогой ценой
Гиалуроновую кислоту повсеместно используют для коррекции контуров лица и устранения морщин. На ее основе производятся гели, которыми заполняют глубокие морщины, формируют форму губ и скул. Гиалурон связывает воду, и благодаря этому наш организм его не отторгает: в результате мы получаем упругую, хорошо увлажненную и гладкую кожу. Однако и у него есть недостатки:
Тем не менее, в стоматологической практике гиалуроновая кислота используется широко применяется при воспалительных процессах в деснах и пародонтите в качестве противовоспалительного средства, для улучшения регенерации тканей после хирургического вмешательства и для фиксации костных материалов после имплантации зубов.
Термаж: нагреваем осторожно
Эффект термолифтинга обусловлен воздействием теплового излучения на подкожные покровы. Нагревание приводит к тому, что коллагеновые волокна кожи "свариваются", подобно яичному белку, а организм начинает активно вырабатывать новый коллаген, чтобы возместить потерю. Именно за счет этого устраняются признаки увядания кожи.
У данной процедуры есть несколько возможных опасных последствий:
У термолифтинга есть серьезное противопоказание: его нельзя проводить тем, у кого имеются металлические штифты, импланты или скобы. Дело в том, что металл нагревается гораздо быстрее тканей организма, и процедура может привести к серьезным ожогам.
Ультрафиолетовое отбеливание зубов
Отбеливающим веществом в этой процедуре является раствор перекиси водорода, однако считается, что эффект будет более выраженным, если применять ультрафиолетовое излучение. Последние исследования доказали, что:
Стоит ли красота того, чтобы рисковать здоровьем? В отношении бьюти-процедур этот вопрос как никогда актуален. Поэтому, прежде чем принять решение, взвесьте все "за" и "против".
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