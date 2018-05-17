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Lifestyle

Как семейная пластика укрепляет брак

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Количество мужчин, пользующихся услугами косметологов и пластических хирургов, неуклонно растет. Это привело к появлению нового тренда. Теперь в зарубежные центры эстетической хирургии все чаще обращаются семейные пары, которые утверждают, что совместная пластика – это хороший способ укрепить брак и освежить отношения.
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Одна из таких пар – американцы Хитер и Дэвид Робертсоны. Супруги вместе уже 18 лет. За долгий период совместной жизни они неизбежно стали замечать друг в друге возрастные изменения. Дэвид, например, за это время поправился на 25 килограммов и отрастил второй подбородок. Фигура Хитер тоже сильно изменилась после того, как она родила четверых детей. Женщина решила исправить ситуацию и предложила мужу сделать совместную пластику. Дэвид согласился, и даже первый пошел на операцию. Он сделал коррекцию подбородка и абдоминопластику, то есть, убрал живот. Вслед за мужем к хирургу обратилась Хитер, которая попросила провести ей липосакцию. Все операции прошли успешно, и теперь супруги уверены, что в их жизни начнется новый период.

Но это в США, которые уже несколько лет занимают позицию мировых лидеров по количеству пластических операций. В России же семейные походы в клиники эстетической медицины пока не стали распространенным явлением. По словам пластического хирурга Андрея Ковынцева, эта тенденция только набирает популярность в нашей стране. "Случаи, когда ко мне обращаются семейные пары, довольно редкие и повседневной практикой их не назовешь, но подобные ситуации стали происходить гораздо чаще. Как правило, сначала к хирургам приходят женщины, а уже потом они приводят своих мужей. В этом нет ничего предосудительного, всегда неплохо поддержать друг друга в стремлении хорошо выглядеть", – говорит врач.

Фото: GLOBAL LOOK press/

Обычно, на такой шаг идут уже зрелые супружеские пары. Как отмечает Ковынцев, на совместные операции решаются люди, которые много лет прожили в браке. "Разумеется, это серьезный поступок, требующий взвешенного и осознанного подхода. Исходя из этого, формируется и запрос таких клиентов. Чаще всего, супруги хотят убрать возрастные изменения, чтобы выглядеть красиво и молодо. Поэтому самые распространенные совместные процедуры для семейных пар – это липосакция, абдоминопластика и всевозможные подтяжки лица" – рассказывает хирург.

Подобный опыт несет большое количество плюсов для укрепления отношений, считают психологи. По мнению клинического психолога Люции Сулеймановой, любые совместные занятия объединяют партнеров. "Это и моральная поддержка близкого человека, и взаимная мотивация во время восстановления после процедуры. Так же, одновременные визиты в клиники пластической хирургии повышают вероятность перехода на новый уровень отношений, – отмечает психолог. – У пары возникает удовлетворение от воплощения совместного проекта, повышается взаимное доверие и привязанность друг к другу".

Фото: GLOBAL LOOK press/

Однако в таких парных процедурах есть скрытые подводные камни. Например, для излишне эмоциональных пар совместный поход к хирургу может оказаться большим стрессом, считает Люция Сулейманова. По ее словам, нужно учитывать, что любая операция – это определенный риск для здоровья. Как правило, за себя переживаешь значительно меньше, чем за близкого человека. Для одного из партнеров нервное перенапряжение может оказаться слишком сильным. Бывают и обратные ситуации, когда страх за себя проецируется на вторую половину. Мы начинаем демотивировать супруга, всячески отговаривать, заражать своей тревогой. Это может повлечь за собой ухудшение семейных отношений, если они и раньше были довольно сложными.

Поэтому считать подобный способ единственно верным для укрепления брака все же не стоит.  По словам психологов, нужно сначала разобраться с причинами семейного конфликта, если он назрел, каждому партнеру решить свои внутренние проблемы и избавиться от кризиса. Только после этого можно браться за совместные проекты. Не стоит сбрасывать со счетов последствия операции. Результаты процедуры тоже могут навредить отношениям, и даже разрушить брак. "Как правило, супруги, готовые вместе лечь под нож хирурга – это люди адреналинового типа, которые хотят всего, и сразу, – говорит Люция Сулейманова. – Но нужно понимать, что последствия пластики необратимо отразятся на внешности, которая не всегда может оправдать ожидания партнеров. Есть риск, что одному из супругов не понравится новый внешний вид его половинки. Как следствие, брак может оказаться под ударом".

Готовясь к совместной пластике, нужно как следует взвесить все "за" и "против", чтобы не вышло, что к пластическому хирургу пришла семья, а вышли от него чужие друг другу люди.

17 мая 2018, 19:01

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