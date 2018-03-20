Почему женщины-начальницы становятся стервами

Атмосфера в женском коллективе всегда вызывает саркастическую реакцию со стороны. Такое профессиональное товарищество в шутку называют серпентарием, змеиной норой или осиным гнездом. Недавно миру явился еще один, более научный термин, связанный с этой темой – синдром пчеломатки. Он означает дискриминацию и подавление женщин-подчиненных их руководительницами, добившимися более высокого положения и ставшими успешнее своих коллег.

Женщины-начальницы нередко превращаются в тиранов и деспотов для своих сотрудниц, стоящих ниже по служебной лестнице. и психологи подтверждают этот факт. "О женских взаимоотношениях на работе ходят легенды. Женщина-босс, как правило, не терпит рядом с собой соперниц и пытается их устранить. А женщина-подчиненная, которой приходится регулярно отчитываться перед придирчивой начальницей, испытывает сильный стресс, вытекающий впоследствии в проблемы со здоровьем. Прогибаться перед более значительной самкой болезненнее, чем перед более успешным самцом", – рассказывает клинический психолог Люция Сулейманова.



Скорее всего, синдром пчеломатки имеет глубоко исторические корни. Изначально, женщине нелегко было бороться за свое место под солнцем. Параллельно она вынуждена была защищать свое потомство и отстаивать интересы мужа. Мужчины также внесли свою лепту, так как долгое время сексизм был в почете, сводя на нет все женские таланты и успехи. В совокупности, все это отрастило женщине зубы, которые, по закону животного мира, она оттачивает на более слабых и незащищенных особях.

"У женщины-босса сильный гендерный перекос, – говорит врач-психотерапевт Анна Куликова. – Она ведет себя, как мужчина, но подсознательно чувствует небезопасность присвоенной роли. Из-за собственных страхов, тревог и переживаний она отстаивает свой авторитет перед слабой женщиной-подчиненной, уязвимой в рамках работы. Когда шефиня обнаруживает в себе мужские черты характера, она начинает вытравливать женское начало, поэтому все, что связано с женственностью, вызывает у нее неприязнь".

Подобные метаморфозы не могут не сказаться на довольно тонкой душевной организации и хрупкой психике. Психолог Мария Фурсова отмечает, что во многих профессиональных сферах все чаще встречаются женщины с некоторыми психическими особенностями – психопаты, социопаты и нарциссы. Им свойственны склонности к манипуляциям, игнорирование границ дозволенного, высокая истеричность и полное отсутствие какого-либо сопереживания к окружающим.

Когда шефиня обнаруживает в себе мужские черты характера, она начинает вытравливать женское начало, поэтому все, что связано с женственностью, вызывает у нее неприязнь.



"Именно такие люди, как правило, достигают социальных и карьерных высот, – утверждает психолог. – Они занимают управленческие должности, в том числе, на государственном уровне, благодаря набору определенных качеств, таких как жесткость, требовательность и целеустремленность. Заняв руководящие позиции, эти женщины становятся агрессивны и склонны к психологическому насилию по отношению к своим сослуживицам, особенно к тем, кто в их подчинении", – утверждает эксперт.



Не исключена и личная неприязнь женщин-начальниц к конкретным сотрудницам на подсознательном уровне. Эксперты единодушно считают, что за неадекватным поведением, помимо страха конкуренции, может скрываться банальная зависть, например, к яркой внешности подчиненной, более счастливой семейной жизни, всеобщей симпатии окружающих, неординарным умственным способностям или другим достижениям.

"Зачастую, у женщины-руководительницы возникает биологический инстинкт по отношению к более счастливой сотруднице низшего звена, – говорит Люция Сулейманова. – Он срабатывает на устранение внешнего раздражителя. Возможно, у такой директрисы в семье сложная ситуация. Очень может быть, что она в принципе страдает от одиночества и нереализованности материнского инстинкта, как героиня Алисы Фрейндлих в фильме "Служебный роман". Личностных мотивов неприятия к определенному человеку может быть множество".

Остается понять, как действовать жертве шефини-тирана? Выводы специалистов в данном вопросе неоднозначны. Анна Куликова считает, что, попав в такую непростую ситуацию, женщине-подчиненной нужно наращивать стрессоустойчивость. "Другой человек может продавить нас ровно настолько, насколько мы позволим ему это сделать. Неприятно, когда на тебя орут или запугивают, но зрелый человек должен научиться не позволять нарушать свои границы. К тому же, необходимо любыми способами периодически отстраняться от негативных эмоций, чаще отдыхать, восстанавливаться и держать себя в тонусе", – говорит врач-психотерапевт.

Мария Фурсова утверждает, что между подчиненной и начальницей-деспотом необходимо выстроить сухие, формальные отношения, а также всячески демонстрировать свою независимость. "Авторитарным неуравновешенным людям ни в коем случае нельзя показывать свою слабость. Этим часто грешат подчиненные, которые действительно любят свою профессию и дорожат ею. Руководительница-агрессор в таком случае будет продолжать манипулировать беззащитным положением сотрудницы. Тогда как ее демонстративная позиция "я профессионал высокого уровня и очень востребована, а значит, свободна в выборе работы" подействует на шефиню-тирана отрезвляюще", – рассказывает психолог.

Заняв руководящие позиции, эти женщины становятся агрессивны и склонны к психологическому насилию по отношению к своим сослуживицам, особенно к тем, кто в их подчинении.



Уверенность в своей высокой квалификации и четкое выполнение должностных обязанностей также может уберечь подчиненную от многих неприятностей. Этого мнения придерживается Люция Сулейманова. "Если опираться на исследования ученых по поводу синдрома пчеломатки, побеждает тот сотрудник, который приходит на работу работать, а не рефлексировать и отвлекаться на симпатии или антипатии. Уверенность в себе, компетентность и способность отвечать за свои ошибки могут стать щитом даже для самой уязвимой работницы", - утверждает психолог.

В конце концов, всегда есть выбор. Можно уволиться с вредной работы и найти более щадящую. После определенного рода закалки, границы возможного существенно расширяются, и открывается больше перспектив для карьерного роста и движения вперед. Поэтому в некоторой степени, боссам-истеричкам можно сказать спасибо за школу выживания и профессиональную броню.