Современные люди страдают от нового опасного синдрома

В кабинете психотерапевта сорокалетний красавец мужчина. Блестящая карьера, яхта, недвижимость заграницей, атлетическое телосложение, незаурядный ум, хорошее чувство юмора. Он пришел сюда со своим одиночеством. Несмотря на множество друзей и постоянное женское внимание, дома его никто не ждет.

Он давно мечтает о детях, большой семье, любящей жене, но ради этого не готов пожертвовать своей свободой. Такой типаж современного успешного человека встречается все чаще, как среди мужчин, так и среди женщин. В психологии для таких людей существует особый термин – синдром одиночки.

Как пояснила Dni.Ru врач-психотерапевт Анна Куликова, это относительно новый синдром, о котором мало кто знает. "Кто такой одиночка? Человек, который может вести достаточно успешную социальную жизнь, удачно взаимодействовать с людьми на работе и в смежных с ней сферах деятельности, быть на виду. В то же время, он имеет полный провал в личных отношениях, не подпуская к себе близко того, кто может затронуть его чувства и эмоции. Такие люди чаще всего остаются в одиночестве, либо строят личные отношения на уровне партнерства, не испытывая при этом глубокой привязанности. С другими людьми у них идет эмоциональная несопоставимость", – рассказала эксперт.

По мнению психологов, в первую очередь, это закономерные последствия сексуальной свободы. В современном обществе несколько сместились ориентиры и нормы поведения. Институт брака больше не обязателен, а частая смена партнеров не располагает к постоянным отношениям и не вызывает осуждения со стороны. Неустроенность быта также больше не является поводом к созданию семьи. Существует масса вариантов, как решить этот вопрос – от домашней техники до найма домработницы. Получается, что семья – дело добровольное, построенное на взаимной любви, привязанности, общих целях и глубоких чувствах, с которыми у одиночки как раз и возникают проблемы.

Корень этих сложностей кроется не только в социальных процессах. "Одиночку могли тяжело травмировать в детстве или подростковом возрасте. Например, мама, которая его, то любила, то отвергала. Поэтому во взрослой жизни такой человек будет испытывать те же эмоции, что и в детстве. Едва возникает привязанность к другому человеку, как он начинает испытывать душевную боль", – объясняет психотерапевт. Нельзя сбрасывать со счетов и чрезмерную родительскую опеку, когда с пеленок ребенку внушают, что он самый лучший и ему нет равных. По мнению психотерапевта, такие люди вырастают излишне эгоцентричными, и для них синдром одиночки является способом манипуляции другим человеком, чтобы держать его на коротком поводке, не отпуская далеко, но и не подпуская к себе вплотную.

Тенденция к одиночеству не меняет натуру человека. Одиночка может быть как социопатом, который даже с близкими родственниками ведет себя холодно и отстраненно, так и добрым самаритянином, который спасает бездомных животных и переводит деньги больным детям. "Для самого одиночки синдром может проявляться по-разному. Кому-то такое состояние кажется комфортным, разве что немного задевают и злят замечания знакомых о неустроенности личной жизни. Но в большинстве случаев оказывается, что подсознательно его это сильно гнетет, вызывает страх, напряжение и разочарование. Самое печальное, не все готовы с этим что-то делать", – говорит Куликова. Продолжая играть в одиночество, человек разрушает себя изнутри, не задумываясь о своем будущем.

Одиночки, как правило, не думают наперед, в перспективе лишая себя заботы и человеческого участия. Но люди устроены так, что каждому из нас важно быть кому-то нужным. Человеку нужен человек. Отношения, и правда, сложная штука. Семья – это ежедневное терпение и поддержка друг друга в самых непростых ситуациях, самоотдача, постоянная взаимопомощь, обмен опытом и совместный быт. До этого нужно дорасти. Если же игра в одиночество гораздо важнее, а свобода и независимость в приоритете, то стакан воды на старость было бы неплохо приготовить заранее.