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Lifestyle

Феминистки постепенно уничтожают мужчин

Фото: GLOBAL LOOK press/uwe umstatter
Кто только не спорит сегодня о том, что принес феминизм в жизнь женщины. Обрела ли она счастье, став свободной, или подписала себе пожизненный приговор? Может ли дать волю слабости, или уж коль облачилась в доспехи с шашкой наголо, должна быть всегда на коне при полном обмундировании? В этих сложных вопросах разбирались Dni.Ru. 
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Положение женщины в обществе было крайне незавидным до сравнительно недавнего времени. Если обратиться к истории, в девочках воспитывали, прежде всего, стыдливость, скромность и целомудрие. Голод для юных особ Средневековья был стимулом к чтению и молитве. Под строгим запретом каждый шаг, не говоря уже о развлечениях, знакомствах или путешествиях. "Яркий пример того, что происходило в средние века, – рассказывает адвокат Екатерина Духина. – В 1770 году английский парламент издал закон, согласно которому, женщина, устроившая свой брак с помощью губной помады и макияжа, считалась ведьмой. Мужчина был вправе официально расторгнуть такой союз и предать ее инквизиционному костру". Неудивительно, что в какой-то момент прекрасная половина человечества восстала, и начала активно бороться за свои права.

С тех пор женская доля разительно изменилась. Дамы приобрели безусловное равенство в правах при устройстве на работу, в вознаграждении за труд, они получили избирательное право, свободу выбора образования и независимость в передвижениях наравне с мужчинами. Все это благодаря феминисткам, которые несколько веков не сидели, сложа руки.

"Феминизм – это серьезное политическое движение, которому мы должны быть благодарны за многое, – говорит клинический психолог Люция Сулейманова. – В результате его развития, женщины имеют право голосовать на выборах. Отмена запрета на ношение брюк – это также великое достижение феминисток, не говоря уже о том, что мы получили право использовать в своей жизни все полезные мужские наработки. Даже замуж выходить теперь можем на выгодных и интересных нам условиях".

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Казалось бы, одни плюсы. Живите, девчонки, и наслаждайтесь. Но все не так просто в эмансипированной реальности. Поскольку в какой-то момент бороться стало больше не за что, современные феминистки пошли дальше. По мнению психологов, появился некий псевдофеминизм. "Псевдофеминистки считают необходимым доказать всему миру, что, например, женщина боксер – это круто, бои без правил с участием девочек – это здорово, а волосатые ноги и подмышки – это красиво, – отмечает Люция Сулейманова. – Получается, что в отличие от своих предшественниц, они борются за бессмысленные вещи. В итоге, у современной женщины появилось умение наращивать себе маскулинность и тестостерон, это стало одобряться обществом. В ответ происходит стирание гендерных различий и, как следствие – измельчание сильной половины человечества".

Женщины и мужчины сегодня используют одни и те же ароматы, носят одинаковую одежду, конкурируют друг с другом в карьерных вершинах, осваивают профессии друг друга. Екатерина Духина считает, что это несколько противоречит той идее о равенстве, которая изначально преследовалась представительницами феминистического сообщества. "Ранний феминизм нёс безусловные блага в ролевую функцию женщин в социуме. Сейчас происходит изменение половых ролей и внедрение ложных ценностей. В сознании отдельных масс наблюдается очевидный перекос", – говорит адвокат. Появилось новое поколение сильных женщин, способных в одиночку мужественно преодолевать трудности и решать глобальные задачи. Миру один за другим являются свежие термины, демонстрирующие женскую независимость – чайлдфри, бодипозитив, андроцид, отцы в декрете. Практически развязана война с противоположным полом. Свидетельством тому служит недавний голливудский скандал с сексуальными домогательствами, последствия которого приобрели мировые масштабы.

В России дела обстоят пока не так, как в Европе и Америке. "Многие шутят, что феминизм – это единственное иностранное слово, которое не прижилось в нашей стране, – смеется Люция Сулейманова. – Россияне более патриархальны. По статистике, только 1% опрошенных женщин участвует в деятельности подобных общественных организаций. То есть, идеи феминизма в женской среде непопулярны. По сути, он переродился в политическую субкультуру, которая совершенно чужда и неинтересна основной части нашего населения. Как правило, это движение в крупных городах и определенных социальных слоях. Феминизм у нас – это интеллектуальная и политическая мода, не более того".

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Нашим женщинам не до феминизма, поскольку в большинстве случаев у них нет элементарной возможности защитить себя. "В странах Европы и Америки законодательство всегда призывает мужа-агрессора к порядку, – утверждает Екатерина Духина. – Это несравнимо с теми ужасными ситуациями, которые происходят в жизни достаточно большого количества россиянок, поскольку недавно был принят закон о декриминализации побоев в семье. Теперь побои считаются у нас не уголовно наказуемым деянием, а административной ответственностью с незначительным штрафом. Женщины страдают от бытового насилия, но ничего не могут сделать. Да и подавляющее большинство рассуждает так – лучше такой муж, чем совсем никакого. Подобный расклад происходит в обществе, где с одной стороны достаточно сильны традиции и менталитет воспитания, в котором мужчине принадлежат значимые позиции, а с другой – мальчиков в основном воспитывают мамы. Вырастая, мужчины не справляются со своей гендерной ролью", – подытоживает адвокат.

Где тонкая грань между феминизмом и народной мудростью "за что боролись, на то и напоролись", специалисты анализировать не берутся. К чему приведет полная эмансипация и продолжение дела феминисток, покажет время. Возможно, в скором будущем современным женщинам надоест бряцать доспехами, они спешатся, зачехлят шашки и снова захотят стать слабыми.  

15 марта 2018, 16:43

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