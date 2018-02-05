Юля Зверева: мифы и факты о личном стилисте

Наверное, каждая женщина была бы не против, чтобы ее образ "подкорректировал" и направил в верное русло профессиональный стилист. Не секрет, что любая дама хочет нравиться себе и привлекать внимание окружающих. Однако у многих сложились определенные стереотипы о стилистах, которые не позволяют обращаться к ним, как только возникло желание.



Миф № 1: "Стилист – это дорого и его нанимают только богатые люди"



Это самый распространенный миф. На самом деле консультация стилиста обычно дешевле, чем поход в салон красоты. Да и если вы обратились за помощью к стилисту, совсем не значит, что он сразу поведет вас в дорогостоящие бутики. Главная его задача – помочь вам найти себя и свой стиль. За покупками вы сможете отправиться самостоятельно, либо воспользоваться услугой шопинг– сопровождения – в этом случае стилист обязательно выберет магазины той ценовой категории, на которую вы рассчитываете. И даже на шопинге решение о покупке всегда остается за вами.

Публикация от Стилист Юля Зверева. (@zverevastyle) Фев 1, 2018 at 6:17 PST

Миф № 2: "После работы со стилистом придется полностью поменять свой гардероб"



Для начала стилист изучит ваш гардероб, а затем отметит те вещи, которые вам подходят по всем параметрам. Из такой одежды будут составлены наиболее удачные образы. Также расскажет, как в дальнейшем гармонично пополнять свой гардероб.

Миф № 3: "Стилист – это только для людей с идеальной фигурой"

Конечно же нет! Задача стилиста – одеть человека так, чтобы недостатки были скрыты, а плюсы подчеркнуты. Мы подскажем фасоны, которые лучше остальных покажут ваши преимущества, скроют недостатки и ту цветовую гамму, которая подойдет именно вам, основываясь на колорите внешности, типаже и фигуре.

Публикация от Стилист Юля Зверева. (@zverevastyle) Апр 4, 2015 at 12:26 PDT

Миф № 4: "Стилист даст кучу непонятной информации, с которой непонятно что делать дальше "

Профессиональный стилист в обязательном порядке сначала узнает ваши предпочтения и жизненные ценности, выяснит особенности вашей работы и то, что вы любите и не любите. А потом можете быть уверены, что рекомендации, которые он даст, будут максимально реализуемы именно вами, с учетом обозначенного вами уровня дохода и уклада жизни.

Миф № 5: "К стилисту обращаются только люди без собственного вкуса"

Люди "без вкуса" никогда не пойдут к стилисту, и это факт. Они убеждены, что знают все лучше всех. За помощью обычно обращаются женщины, которые обладают отличным вкусом. Они знают, что им нужно поменять в себе, но нет определенных знаний - как именно это сделать. Достаточно нескольких встреч, чтобы они научились самостоятельно подбирать себе идеальный гардероб.