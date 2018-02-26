Модель ужаснула поклонников невероятно худыми ногами
Девушка с аномально худыми ногами оказалась всего лишь оптической иллюзией. А ведь многие комментаторы восприняли белую полоску на брюках как просвет и сочли, что Вийянуэва страдает тяжелой формой анорексии.
yea i just combined vertical and horizontal stripes pic.twitter.com/YxizoRBERl— marisol (@milanoysl) 24 февраля 2018 г.
"Извини, но я подумал, что у тебя невероятно худые ноги. Но ты выглядишь прекрасно в этом прикиде", – написал MusketeersXx678.
"Мне показалось, что кто-то приставил к тебе ноги Грю (Главный герой анимационной франшизы "Гадкий я". – Прим. ред.). Привет из Мексики", – прокомментировал Emmanuel Pinzon.
I thought that someone had put a Gru legs on you. Greetings from Mexico. pic.twitter.com/WSioIr9fyt— Emmanuel Pinzón �� (@MackyPinzon) 25 февраля 2018 г.
Некоторые пользователи даже сделали из снимка мем.
#ocho pic.twitter.com/5f3p5Z0k3E— Noel Borges (@noel_first_noel) 26 февраля 2018 г.
В итоге Марисоль пришлось объяснять, что с ней все в порядке, а фото – всего лишь оптическая иллюзия. "Я просто скомбинировала вертикальные и горизонтальные полоски", – успокаивала девушка огорченных поклонников.
no i don’t look like this pic.twitter.com/DarjAwcJVj— marisol (@milanoysl) 24 февраля 2018 г.
История получила продолжение
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