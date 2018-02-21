В Москве открылся ресторан авторской японской кухни

В последние годы мода на японскую кухню в Москве немного поутихла, но явно не прошла. И пусть национальных ресторанов появляется не так много как раньше, зато, подстраиваясь под вкус столичных фуди, они становятся более оригинальными и концептуальными. Именно такое заведение открылось в начале февраля на Большой Никитской.



Речь идет о ресторане Tokyo – флагманском проекте премиальной сети суши-бистро. За кухню отвечает Павел Ли, хорошо известный москвичам по многолетней работе в Megu. Вполне логично, что еда здесь являет собой гармоничное сочетание качественных продуктов (иные из которых регулярно поставляются из Японии), передовых кулинарных техник, авторской интерпретации традиционных рецептов и солидного опыта самого Ли, которому хорошо знакомы вкусы москвичей.

Основной акцент в меню сделан на рыбу и морепродукты. Именно за этим сюда и стоит идти прежде всего. Суши, сасими, роллы, тартары, салаты и горячее готовят из обитателей разных вод. В ассортименте – хамачи и блюфин, креветка и гребешок, камчатский краб и лосось из района Фарерских островов, угорь и японская королевская устрица, кальмар и треска.

Авторский почерк Ли прослеживается практически в каждой позиции. Например, в ролл с хамачи добавлен зеленый лук, а в ролл с лососем – трюфель. В суши под кусочком рыбы может притаиться васаби. Но об этом неплохо бы знать заранее, в противном случае есть опасность переборщить с хреном.

Меню в заведении компактное, в нем легко разобраться. Тем не менее, стоит обратить внимание на роллы с острым тунцом и запеченным угрем, на тирадито с хамачи, а также на брускетту с крабом и лаймом, припущенном на гриле.

На горячее, приготовленное в хоспере, имеет смысл попробовать гребешка с соусом из фуа-гра, кальмара в соусе юдзу, цыпленка со сладким мисо или стриплойн с соусом кагеро. Отдельно следует упомянуть об овощах – они здесь совершенно самодостаточны. Чтобы в этом убедиться, стоит заказать, например, деликатный авокадо на гриле или нежнейшую медовую морковь.

Ну если хочется чего-то более космополитичного, но вместе с тем понятного и с ожидаемыми ориентальными цитатами, рекомендуется обратить внимание на жареный рис на шкварках говядины вагю, приправленный корнем лотоса.

Средний счет – 2000 рублей.