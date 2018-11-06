Ольга Романовская раскрыла секрет идеальной фигуры
Украинская исполнительница напомнила, что хорошая фигура зависит от многих факторов: генетики, правильного питания, регулярных занятий спортом, ежедневного ухода. Тем не менее Ольге Романовской не всегда удается следовать строгому режиму и она любит устраивать "разгрузочные недели". Например, может посещать спортзал через один-два дня и питаться вредными продуктами в любое время.
Что касается тренировок, то певица считает, что нельзя ограничиваться отдельными видами спорта. Сама звезда занимается единоборствами, пилатесом и танцами. Благодаря единоборствам исчезают негативные эмоции, уходят лишние калории, улучшается координация и вырабатывается умение постоять за себя. Однако исполнительница предупреждает, что это неженский спорт, от которого "грубеет походка и сутулится спина". Чтобы избежать таких неприятных последствий, она предлагает заниматься пилатесом и танцами.
Энтузиазму и воле Ольги Романовской действительно можно позавидовать. Звезда всегда готова освоить новый вид спорта. Недавно похвасталась своим подписчикам в Instagram, что любит играть в теннис.
Звезда призналась, что иногда заставляет себя голодать по 16 часов перед съемками клипа или каким-либо важным мероприятием. В обычное же время старается компенсировать количество съеденного усиленными тренировками. "Если много ем – много тренируюсь. Это моя часть самодисциплины, такое своеобразное наказание", – отметила певица.
Исполнительница также добавила, что всегда с собой носит китайские вакуумные банки для массажа, которые помогают похудеть. Поклонниками этой модной процедуры уже стали Мадонна и Джастин Бибер. "У меня дома есть китайские баночки с насосом. Даже в поездках я делаю себе массаж, чтобы шортики на мне всегда смотрелись хорошо", – поделилась Ольга Романовская.
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