Ольга Романовская раскрыла секрет идеальной фигуры

Бывшая участница группы "ВИА Гра" рассказала читательницам "Дни.ру", как ей удается сохранять идеальную фигуру. Певица Ольга Романовская поделилась полезными советами по уходу за собой.

Украинская исполнительница напомнила, что хорошая фигура зависит от многих факторов: генетики, правильного питания, регулярных занятий спортом, ежедневного ухода. Тем не менее Ольге Романовской не всегда удается следовать строгому режиму и она любит устраивать "разгрузочные недели". Например, может посещать спортзал через один-два дня и питаться вредными продуктами в любое время.

Что касается тренировок, то певица считает, что нельзя ограничиваться отдельными видами спорта. Сама звезда занимается единоборствами, пилатесом и танцами. Благодаря единоборствам исчезают негативные эмоции, уходят лишние калории, улучшается координация и вырабатывается умение постоять за себя. Однако исполнительница предупреждает, что это неженский спорт, от которого "грубеет походка и сутулится спина". Чтобы избежать таких неприятных последствий, она предлагает заниматься пилатесом и танцами.

Энтузиазму и воле Ольги Романовской действительно можно позавидовать. Звезда всегда готова освоить новый вид спорта. Недавно похвасталась своим подписчикам в Instagram, что любит играть в теннис.