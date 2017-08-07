Дольче и Габбана сплясали под песни Сердючки
Вадим и Стелла Аминовы закатили шикарную вечеринку в итальянском городе Портофино в честь пятнадцатилетия своего брака. На праздник пара пригласила множество именитых гостей, в том числе продюсера Яну Рудковсую, а также знаменитых дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана, передает Starhit.
Гости мероприятия отлично повеселились, наслаждаясь чудесной погодой, вкусными деликатесами и прекрасной музыкой. Особенно порадовала собравшихся поп-певица Верка Сердючка, которая исполнила свои самые зажигательные хиты.
Естественно, гвоздем светской программы стала ее знаменитая песня "Дольче Габбана". Услышав название своего культового бренда, дизайнеры устроили зажигательные танцы. Кроме того, они с большим удовольствием сняли происходящее на телефон, а затем выложили на своей странице в Instagram.
Конец вечера был ознаменован торжественным салютом, который гости встретили бурными аплодисментами. В соцсетях многие пользователи также поздравили Вадима и Стеллу, подчеркнув, что они – невероятно красивая пара.
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