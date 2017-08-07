Дольче и Габбана сплясали под песни Сердючки

Знаменитые итальянские дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана отлично провели время на закрытой вечеринке столичной светской пары Вадима и Стеллы Аминовых. Особенно модельеров порадовал посвященный им хит Верки Сердючки.

Вадим и Стелла Аминовы закатили шикарную вечеринку в итальянском городе Портофино в честь пятнадцатилетия своего брака. На праздник пара пригласила множество именитых гостей, в том числе продюсера Яну Рудковсую, а также знаменитых дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана, передает Starhit.

Гости мероприятия отлично повеселились, наслаждаясь чудесной погодой, вкусными деликатесами и прекрасной музыкой. Особенно порадовала собравшихся поп-певица Верка Сердючка, которая исполнила свои самые зажигательные хиты.

Happy Anniversary ❤️❤️❤️❤️�������� Stella & Vadim ❤️❤️❤️ @stellaaminova #mumofsix Portofino ���� ❤️❤️❤️❤️ Публикация от stefanogabbana (@stefanogabbana) Авг 6 2017 в 4:26 PDT

Естественно, гвоздем светской программы стала ее знаменитая песня "Дольче Габбана". Услышав название своего культового бренда, дизайнеры устроили зажигательные танцы. Кроме того, они с большим удовольствием сняли происходящее на телефон, а затем выложили на своей странице в Instagram.

Happy Anniversary ❤️❤️❤️❤️ Stella & Vadim ��������❤️❤️❤️❤️ Portofino ���� @stellaaminova ❤️ #mumofsix Публикация от stefanogabbana (@stefanogabbana) Авг 6 2017 в 4:17 PDT

Конец вечера был ознаменован торжественным салютом, который гости встретили бурными аплодисментами. В соцсетях многие пользователи также поздравили Вадима и Стеллу, подчеркнув, что они – невероятно красивая пара.