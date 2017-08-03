Как порно меняет жизнь мужчин

Психологи из университета Небраски в Линкольне (США) заинтересовались тем, какое влияние просмотр порнографии оказывает на поведение мужчин. Исследование дало интересные результаты.

Специалисты провели анонимный опрос среди студентов своего университета. В нем приняло участие свыше 300 юношей и мужчин в возрасте от 17 до 54 лет, согласившихся рассказать о своей половой жизни.

Выяснилось, что большая часть студентов впервые познакомилась с порнографией довольно рано – в 13-14 лет. При этом около половины из них, по их словам, сделали это случайно. Примерно 17% из них увидели порно по принуждению сверстников или старших товарищей, передает РИА Новости.

Кроме того, возраст первого просмотра порно влиял на дальнейшее поведение мужчин в интимной жизни. Оказалось, что просмотр "клубнички" в раннем возрасте делает мужчину "мачо", склонным к доминированию над женщинами, а ознакомление с ней в позднем возрасте превращает их в плейбоев и "казанов".

По словам психологов, результаты исследования стали для них большой неожиданностью. Они ожидали, что ранний просмотр порнографии усилит и ту, и другую тенденцию. Примечательно, что сам тип порнографии и то, смотрели ли они ее добровольно, случайно или по принуждению, никак не влияло на то, кем становились юноши в последующие годы жизни.

Специалисты считают, что эти выводы следует учитывать социальным органам и властям при разработке мер, которые бы помогали снизить уровень сексуального насилия в обществе. Могут помочь они также пациентам сексологов и психотерапевтов.