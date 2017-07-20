Модель стала звездой благодаря мощным бедрам

Американская модель Наташа Энциноза стала еще одной звездой социальный сетей. Она прославилась в Сети благодаря своим мощным бедрам, обхват которых достигает 66 сантиметров.

По словам модели, она ежедневно проводит в фитнес-зале около пяти часов. Длительные тренировки позволили ей добиться такого внушительного результата. Отметим, что обхват одного бедра модели превышает аналогичный показатель ее талии. Наташа не только занимается спортом самостоятельно, но и проводит дистанционные тренинги для всех желающих.

Публикация от Natascha (Naty) Encinosa (@nataschaencinosa) Июл 9 2017 в 12:29 PDT

Добавим, что Наташа Энциноза публикует не только фотографии своих внушительных форм, но и видеозаписи с тренировок. На них видно, что модель следит за своей фигурой, занимаясь на самых разных тренажерах. Примечательно, что на многих роликах и вовсе не видно лица спортсменки – большую часть кадра занимают именно ее внушительные бедра.

Публикация от Natascha (Naty) Encinosa (@nataschaencinosa) Июн 26 2017 в 9:31 PDT

На страницу Энцинозы в социальной сети Instagram подписано уже более 367 тысяч человек, каждая ее фотография в среднем набирает около десяти тысяч лайков. Стоит подчеркнуть, что снимки модели вне фитнес-зала пользуются гораздо большей популярностью у подписчиков, чем кадры, сделанные во время тренировок.

Once you do your lashes, you never stop �� @FaceXcape did it again, thank you baby! �� Публикация от Natascha (Naty) Encinosa (@nataschaencinosa) Июл 11 2017 в 3:49 PDT

Однако сама модель до сих пор недовольна своим внешним видом. "Мне нравится прогресс, которого я достигла. Однако моя главная проблема – это задний жир. С ним я буду бороться в ближайшие несколько недель. При этом я добавлю еще больше мышечной массы на эти ноги!" – написала она в соцсети Instagram.

Публикация от Natascha (Naty) Encinosa (@nataschaencinosa) Июл 5 2017 в 3:03 PDT

Многие пользователи социальной сети восхищены крупными бедрами Наташи Энцинозы. Они подробно высказывают свое отношение к ее форме в комментариях к снимках. "Великолепно! Твое тело идеально, фигура прекрасна!" – написал ivansenin1435. "Совершенно прекрасно и сексуально, хотел бы я встретиться с тобой вживую", – поддержал его splowem.

Публикация от Natascha (Naty) Encinosa (@nataschaencinosa) Июл 7 2017 в 8:00 PDT

Тем не менее, далеко не все пользователи соцсети оказались восхищены ее внушительными формами. "Я люблю тебя за твое лицо, а не за твои мускулы", – признал observo123I.