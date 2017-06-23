"Любовница" принца Уильяма бросила работу ради путешествий
За 1,6 тысячи евро Софи и ее друг оборудовали автомобиль так, чтобы он был пригоден для длительных поездок, передает The Daily Mail. Пара выехала из Англии в начале июня и сейчас находится на севере Испании. В планах модели посетить Португалию, Францию, Италию, Хорватию, Словению, Австрию, Германию и другие страны.
Напомним. модель Софи Тейлор стала известна после того, как в прессе появились слухи о ее интрижке с британским принцом Уильямом на швейцарском горнолыжном курорте Вербье. Позже девушка заявила, что эти сплетни ей только на руку.
Актер на нервной почве перенес микроинсульт
Организаторы понесли репутационные и финансовые потери
К концу июня погода приблизится к летней
Телеведущая дала откровенное интервью