"Любовница" принца Уильяма бросила работу ради путешествий

Австралийская топ-модель Софи Тейлор, которая чуть было не разрушила семью британского принца Уильяма, бросила работу ради путешествий по Европе. Вместе с бойфрендом девушка купила минивэн и теперь парочка колесит по всем странам.

За 1,6 тысячи евро Софи и ее друг оборудовали автомобиль так, чтобы он был пригоден для длительных поездок, передает The Daily Mail. Пара выехала из Англии в начале июня и сейчас находится на севере Испании. В планах модели посетить Португалию, Францию, Италию, Хорватию, Словению, Австрию, Германию и другие страны.

Напомним. модель Софи Тейлор стала известна после того, как в прессе появились слухи о ее интрижке с британским принцом Уильямом на швейцарском горнолыжном курорте Вербье. Позже девушка заявила, что эти сплетни ей только на руку.