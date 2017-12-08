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Lifestyle

Главные события Москвы с 8 по 14 декабря 2017 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Smirnov
Последние впечатления в уходящем году самые сладкие! Концерты звезд эстрады, театры, выставки, маркеты, кино – не стоит упускать свой шанс. О самых интересных событиях в городе расскажут Dni.Ru. 
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8 декабря, пятница

В столице открывается пятый филиал Музея Москвы – Центр Гиляровского. Вместе с этим знаменательным событием с 8 по 12 декабря пройдет кинофестиваль городских историй "Гиляйфест". Центр Гиляровского станет музеем без постоянной экспозиции. Здесь будут проходить выставки и события: московские архитекторы, художники, краеведы, урбанисты, разные городские сообщества будут не просто посетителями музея, а соавторами проектов. В свою очередь "Гиляйфест" – это  кинофестиваль городских историй, который познакомит гостей с лучшими произведениями мирового кинематографа, ставшими знаковыми для культуры нашего времени. В сумме будет показано более трех десятков фильмов – игровых и документальных, полнометражных и короткометражных.

В Art Club 21 состоится старт курса лекций художника и исследователя современного искусства Ивана Новикова на тему "Как искусство стало современным?". Сам лектор рассказывает: "Курс семинаров и лекций поможет сориентироваться в сегодняшнем художественном мире. Как подступиться к пониманию современных и подчас радикальных произведений и выставок? Как сформировались понятия "modern" и "contemporary art"? Какие фигуры и стили сыграли ключевую роль в истории современного искусства? Эти и другие вопросы будут рассмотрены в широком культурном контексте". Интересным нюансом является то, что лекция будет сопровождаться потреблением изысканных вин.

В Галерее Классической Фотографии при поддержке творческого объединение "Стереоскоп" будет проходить Вторая выставка коллекционных почтовых карточек с видами Санкт-Петербурга, которые напечатаны ограниченным тиражом современными петербургскими фотографами традиционным ручным способом в технике желатино-серебряной печати. Выставка будет интересна всем любителям Питера, фотографии и коллекционирования. Выставка продлится до 14 января 2018 года. 

В Центре фотографии им. братьев Люмьер вновь откроется выставка Джока Стёржеса "Без смущения", на этот раз с припиской "2.0". Напомним, что в прошлом году выставка закрылась ранее запланированного, проработав две недели, из-за обращений граждан, в том числе депутатов, усмотревших в снимках элементы детской порнографии. Однако судебные эксперты не нашли никаких признаков преступления, отметив высокий художественный уровень работ Стёржеса, в которых присутствуют обнаженные дети и подростки. Автор так говорит о своих снимках: "Нагота здесь ничего не значит…Люди обнажены, потому что они нудисты и проводят теплое время года на курортах, свободные от чувства смущения".

Фото: vk.com/centralhouseofartists

В ЦДХ откроет свою работу "Рождественская ярмарка подарков". Более 80 творческих мастерских, галерей, арт-салонов и художников представят гостям свои уникальные авторские работы. Гости смогут подобрать новогодние подарки, а также увидеть и при желании  приобрести эксклюзивные предметы быта, декора и интерьера: посуда, аксессуары, игрушки, украшения, сувениры, сладости, косметика, открытки. Важно, что большая часть изделий на ярмарке выполнена ограниченным тиражом или вовсе в единственном экземпляре – отличная возможность найти что-то действительно самобытное. Посетить ярмарку можно будет с 8 по 24 декабря. 

В Детском Музыкальном Театре имени Наталии Сац покажут спектакль "Повелитель мух". Это рок-классик опера по роману Уильяма Голдинга. Мечтающие о самостоятельности подростки оказываются на необитаемом острове одни, без взрослых. Казалось бы, вот оно, счастье. Но очень быстро оказывается, что быть самостоятельными и ответственными не так-то и просто. Тем более, если еще и нужно оставаться человеком, преодолевая трудности и принимая взрослые решения.

9 декабря, суббота

В клубе Hunters состоится премьера "Шоу Анны Делос" – это первый российский профессиональный эротический проект в стиле знаменитых Moulin Rouge и Crazy Horse. Танцовщица и продюсер развлекательных шоу Анна Делос создала программу из 15 номеров с привлечением самых интересных исполнителей данного жанра. Зрителей будет ждать танец в бокале, воздушная гимнастика, иллюзионные трюки, номера на пилоне и другие выступления, в том числе номера с участием самой Анны.

В СК "Олимпийский" пройдет фестиваль "Легенды Ретро FM", в рамках которого выступят известные артисты 70-х, 80-х и 90-х годов прошлого века. На сцену выйдут: солист "Modern Talking" Томас Андерс, Юрий Шатунов, Sandra, Олег Газманов, Baccara, Валерий Сюткин, Dr. Alban и многие другие. Некоторые имена, которые должны стать для зрителей сюрпризом, держатся в секрете. Публика сможет погрузиться в нежные волны ностальгии и отлично провести время.

Фото: legendy.retrofm.ru

В Крокус Сити Холле при поддержке "Русского радио" и радио "Шансон" пройдут съемки праздничного ТВ-шоу "Русское Рождество". На радость поклонников выступят: Валерий Меладзе, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Дима Билан, София Ротару, Олег Газманов, Кристина Орбакайте, "Ночные снайперы", Вера Брежнева, "Руки Вверх!", Сергей Трофимов, Александр Маршал, Елена Темникова и многие другие. Организаторы обещают красочные декорации, яркое световое шоу и неповторимую атмосферу.

В концертном зале "Вегас Сити Холл" историк моды и телеведущий Александр Васильев покажет моноспектакль "Загадка Коко Шанель". Как ясно из названия, речь пойдет об основательнице легендарного дома Chanel, великом французском модельере, повлиявшем на всю европейскую моду ХХ века. Александр Васильев в своем стиле расскажет, что скрывается за интригами и мифами, окружающими имя Коко, иллюстрируя повествование редкими фотографиями из личного архива и шокирующими подробностями ее биографии.

10 декабря, воскресенье

В Крокус Сити Холле пройдет очередной "Необыкновенный огонек", праздничный концерт, на котором зрители смогут увидеть и услышать невероятные дуэты и необычные исполнения известных песен. Участники вечера: Григорий Лепс, Юрий Антонов, Ирина Аллегрова, Иосиф Кобзон, Валерия, Лариса Долина, Александр Розенбаум, Надежда Бабкина, Кристина Орбакайте, Надежда Кадышева, Александр Маршал, Александр Буйнов, Дмитрий Билан, Сергей Лазарев, Вера Брежнева, Сосо Павлиашвили и многие-многие другие.

Григорий Лепс. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

11 декабря, понедельник

В клубе Stadium live выступит белорусский музыкант Макс Корж, который представит новый альбом и исполнит все свои главные хиты. Девиз концерта – #житьвкайф. Концерт придется по вкусу продвинутым подросткам, а также взрослым, решившим помочить ноги в адском Стиксе.

12 декабря, вторник

В Крокус Сити Холле состоится трибьют-шоу, посвященное группе AC/DC, при участии специально приглашенных звезд в сопровождении симфонического оркестра "Русская филармония". В программе "Highway to symphony" выступят вокалист Маттео Джиованноне и группа "Easy Dizzy", а за пульт оркестра встанет главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь Виктор Бабарикин. Это уникальный шанс услышать хиты культовых австралийцев в весьма необычной интерпретации.

13 декабря, среда

В Государственном Кремлевском пройдет церемония вручения Российской Национальной Музыкальной Премии. На сцену выйдут многие знаменитые артисты, в их числе Григорий Лепс, Ёлка, Дима Билан, Филипп Киркоров, Баста, IOWA, Диана Арбенина ("Ночные Снайперы"), Лев Лещенко и другие. Гости церемонии смогут узнать, кому на этот раз достанутся награды в номинациях "Лучшая поп-группа", "Поэт года", "Концерт года", "Песня года" и т.д. Также в это время в фойе дворца будет открыта выставка музея Grammy, специально привезенная из США и рассказывающая о национальной музыкальной премии США с момента учреждения до нашего времени.

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Калигула". Это историческая драма по пьесе Альбера Камю, которая рассказывает о том, как рождается страх. Римский император по прозвищу Калигула вошел в массовую культуру в (скорее художественном, чем реальном) образе жестокого и сладострастного тирана. Так вот этот Калигула наслаждается страхом подданных, деля ложе с женами своих патрициев и истязая их детей. Постановка анализирует тему тоталитаризма и рассказывает о том, что могут сделать  одиночество и бездушие окружающих.

Патрисия Каас. Фото: GLOBAL LOOK press

В Крокус Сити Холле выступит знаменитая французская певица Патрисия Каас, которая представит свой новый альбом под названием "Patricia Kaas". Это первая за последние 13 лет полноценная пластинка, состоящая лишь из свежего материала. Сама артистка говорит о своей новой работе так: "Альбом представляет меня такой, какая я есть сегодня, и выражает то, что я чувствую в самой глубине души". Патрисия Каас отмечает, что сегодня для нее нет запретных тем, поэтому ряд новых песен содержит остросоциальные тексты, например, о насилии в семье или инцесте. Но, разумеется, нашлось место и элегантности, и красоте.

14 декабря, четверг

В Крокус Сити Холле состоится выступление легенды мировой эстрады Элтона Джона, который заглянет в Москву в рамках мирового тура "Wonderful Crazy Night Tour". Ранние работы артиста датируются концом, страшно подумать, 60-х годов прошлого века. С тех пор накоплен невероятный арсенал хитов, самобытных, с разной стилистикой, и это придется по вкусу любому меломану. В этом году Элтону Джону исполнилось 70 лет, но, несмотря на солидный возраст, он продолжает радовать поклонников по всему миру яркими атмосферными выступлениями. Так что при малейшей возможности концерт рекомендуется к посещению всем любителям хорошей музыки.

В Stadium live отыграет концерт группа "Мумий Тролль". Знаменитые отечественные рокеры таким образом отметят двадцатилетие альбома "Морская". "Наше музыкальное путешествие еще только начинается, и кто знает, куда оно нас с вами приведет", – отмечает лидер коллектива Илья Лагутенко. Помимо "Морской" будут исполнены лучшие песни с альбома "Икра", которому в этом году тоже исполняется 20 лет, а также несколько композиций с предстоящего нового альбома.

"Мумий Тролль". Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky

В кинотеатре "КАРО 11 Октябрь", следует ожидать, соберутся все толкинисты Москвы, дабы на большом экране посмотреть трилогию режиссера Питера Джексона "Властелин колец", которая в свое время получила культовый статус и собрала богатый урожай всевозможных "оскаров". Можно будет еще раз погрузиться в мир Средиземья и пронаблюдать, как все живое в очередной раз будет спасено от темных злых сил.

Из новинок в кино выходит фильм "Звездные войны-8: Последние джедаи". Франшиза вселенной превратилась в настоящий конвейер, где новые картины пекутся как пирожки. На этот раз Хан Соло погибает, Первый Орден и Сопротивление ведут войну, а героиня Рей пробудила в себе Силу. Теперь ей предстоит встретиться с единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем – легендарным Люком Скайуокером. 

8 декабря 2017, 10:30

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