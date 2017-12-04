Что смотреть по телевизору в декабре

Любимые герои сериалов возвращаются на экраны, а новые готовы покорять ваши сердца. На телеэкраны выходят сразу несколько сериалов. Dni.Ru рассказывают о самых интересных из них.

"Провокатор"

На телеканале "Россия 1" с 4 декабря в 00:45.

Антон (Андрей Чадов) – внештатный сотрудник структуры МВД, занимающейся противодействием коррупции. С другой стороны, он – своеобразный Робин Гуд и помогает мстить людям, которых не может защитить закон. По сути, Антон – провокатор, ему приходиться примерять на себя разные роли каждый день, чтобы бороться с преступниками, а цена ошибки в его деле слишком велика. Однажды он случайно встречает свою первую любовь (ее играет Татьяна Арнтгольц) и не понимает, что былые чувства никуда не делись. Но это делает его уязвимым перед врагами. Как он справится с этим? Ответ – на телеканале "Россия 1".

"СУПЕРМАМОЧКА"

На канале Paramount Comedy c понедельника, 4 декабря, в 15:10.

Главная героиня Стефани – молодая 25-летняя тусовщица, которая пока не планирует взрослеть. Встреча с Чарли изменит ее мир, ведь старше ее и у него трое детей. Теперь Стефани предстоит погрузиться в семейную рутину, ну или хотя бы пробовать это сделать. Естественно, что впереди ее ждет множество комичных ситуаций. В главной роли – актриса Тиа Маури, известная по ролям в ситкомах "Сестра, сестра" и "Игра".

"ЧУЖОЕ ЛИЦО"

На канале НТВ с понедельника, 4 декабря, в 19:40.

Расследуя гибель известного бандита, следователь Егор Котов (его роль исполняет актер Алексей Кравченко) встречает на месте преступления своего сына, Дениса, с которым он не разговаривал уже много лет. Оказывается, что теперь Денис – сотрудник полиции, работающий под прикрытием. Но операция, которую готовили годами, сорвана. В этой непростой ситуации отцу и сыну предстоит узнать друг друга.

"БРОДЧЕРЧ"



С 5 декабря в 19:10 – премьера второго сезона на телеканале Spike

"Бродчерч" – британский сериал, в центре сюжета которого – расследования убийства в маленьком прибрежном городке Бродчёрч. Главные герои, два детектива, Элли Миллер и Алек Харди, их роли исполнили Дэвид Теннант ("Гарри Поттер", "Звездные войны", "Казанова") и Оливия Колман ("Офис", "Ночной администратор", "Убийство в Восточном экспрессе"). В новом сезоне героям предстоит расследовать новое жестокое убийство, а также вернуться к старому делу – ведь появляются новые показания, которые меняют взгляд на главного подозреваемого.