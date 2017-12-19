По каким признакам определить секс-гиганта

Эксперты рассказывали, как определить то, хорош ли мужчина в постели, заранее. Чтобы не разочароваться в партнере при близости, нужно обратить внимание на несколько вещей.

Сексологи считают, что манера движения человека может рассказать кое-что о его сексуальности. Например, если движения мужчины уверенные и умеренные, то это может указывать на то, что и в постели он проявит себя достойно. А вот лишком нервные или неподвижные во время диалога парни могут оказаться аналогичными и в постели.

Намеком на то, что партнер подойдет вам в сексе, может стать и запах. Ведь наши обонятельные рецепторы функционируют таким образом, что находят привлекательным аромат человека, чей генотип максимально далек от нашего. Поэтому если вам нравится, как пахнет потенциальный избранник даже без парфюма, это усилит возбуждение в момент близости.

Также специалисты сходятся во мнении, что, если человек слишком консервативен в мелочах, это способно говорить и о его сдержанности в сексе. Вместе с этим, у таких людей также нередко встречаются извращенные запросы в интимной сфере, которые они скрывают, сообщает Woman.rambler.ru.

Важно, что в интиме важна гибкость, когда партнеры подстраиваются друг под друга. Поэтому если на ваш призыв мужчина отвечает твердым "я всегда делают только так", стоит задуматься.

Каким окажется ваш избранник в сексе, можно представить по поцелую. Важно, чтобы после этого остались приятные ощущения, а сам процесс был плавным и гармоничным, провоцируя легкое возбуждение. Если же мужчина как подросток, то и в сексе его поведение может оказаться таким же.