Жажду секса приравняли к наркомании

Ученые из Университета Новой Англии пришли к выводу, что подверженные бесконтрольному сексуальному влечению люди подвергают опасности свой организм. По мнению специалистов, у человека есть определенный предел сексуальной активности.

В одном из новых исследований при изучении сексуальной активности выяснилось, что в отдельных случаях мужчины могут испытывать до 50 оргазмов в день. Эксперты отмечают, что проблемы с обузданием сексуального влечения испытывают примерно 3–6% населения, а лечится сексуальная зависимость так же тяжело, как и наркотическая.

Более того, по данным ученых, попытки контролировать свое сексуальное влечение часто заканчиваются эмоциональными расстройствами, передает The Daily Telegraph. При этом стремление во что бы то ни стало получить удовольствие может обернуться не только венерическими заболеваниями, но и физическими травмами половых органов. Также ученые говорят о том, что гиперсексуальность по степени влияния на мозговую активность находится рядом с такими тяжелыми заболеваниями, как биполярное аффективное расстройство и болезнь Паркинсона.

Напомним, ранее британские ученые выяснили, что получение оргазма может быть опасным для зрения. Дело в том, что во время "кульминации" сильно напрягаются кровеносные сосуды глаз, поскольку происходит задержка дыхания и резко возрастает венозное давление сетчатки. Исследователи сообщили как минимум о шести подобных случаях за последнее время.

Примечательно, что мужчины более подвержены такому явлению, чем представительницы прекрасного пола. Согласно наблюдениям, во время полового акта они чаще задерживают дыхание.