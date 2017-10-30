Как женщины достигают оргазма

Американские ученые раскрыли секрет получения максимального сексуального удовольствия женщинами. Оказалось, что для представительниц слабого пола основной способ достижения оргазма – это дополнительная стимуляция половых органов.

Женский оргазм и способ его достижения всегда были камнем преткновения для ученых. Многие из них не могли понять, почему, например, многие представительницы слабого пола жалуются на то, что не могут испытать пик сексуального удовольствия, несмотря на всю естественность этого процесса.

Однако американским специалистам удалось выяснить, в чем дело. Они провели исследование с участием 1569 мужчин и 1478 женщин. Всех участников анонимно расспрашивали о том, как часто они занимаются сексом и достигают ли при этом оргазма, сообщает Archives of Sexual Behavior.

В ходе опроса ученые просили женщин также уточнить, как именно им удавалось добиться ярких ощущений. Оказалось, что ответы участниц зависели от того, что именно они подразумевали под оргазмом. В частности, некоторые из них считали, что это удовольствие, получаемое исключительно от вагинального полового акта, а некоторые – от секса в целом, включая дополнительную стимуляцию клитора, а также половых губ.

В целом оказалось, что большинство женщин достигают оргазма, если в процессе интима они мастурбируют или их партнер дополнительно ласкает их. Авторы работы отметили, что ранее полученные результаты при изучении женского оргазма должны быть пересмотрены, так как они не учитывали различные представления респондентов о физиологии этого процесса.