72-летний пенсионер из Хабаровска стал иконой стиля

Хабаровчанин Борис Дунаевский из-за его манеры стильно одеваться был назван местным Джанлукой Вакки – миллионером, который прославился танцами на яхте. Пенсионер питает слабость к известным брендам.

Пожилой мужчина является активным пользователем Instagram. На его микроблог подписаны 1107 человек.

Фолловеры просто в восхищении от модного дедушки. "Ну нет слов, хорош. Приятно смотреть", "Шикарный дед! Просто молодец", "Стиль – супер! Молодец", "Очень радуете глаз, когда встречаем на улице", "Прикольный мэн!!!", – пишут пользователи соцсети.

Публикация от Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) Дек 9 2017 в 9:16 PST

Особую страсть стиляга питает к аксессуарам. В коллекции Дунаевского множество солнечных очков и головных уборов. Он говорит, что "они делают образ полноценным". А вот о стоимости своих нарядов, среди которых в основном Versace и Gucci, модник предпочитает не распространяться.

Публикация от Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) Ноя 18 2017 в 11:51 PST

По его словам, он подрабатывал раньше на фильтрации воды и копил деньги и покупал одежду. "Пенсия-то небольшая – всего 18 тысяч рублей. Сейчас не работаю, поэтому и сделал паузу с шопингом", – цитирует сибиряка "Ридус".

Публикация от Борис Дунаевский (@borisdunaevskii) Окт 15 2017 в 1:27 PDT

По признанию Дунаевского, такой стиль у него был не всегда. Он многие решился поменять в своей жизни после того, как пережил онкологическое заболевание. В настоящее время пенсионер живет один, его супруга скончалась несколько лет назад, так что его сердце свободно.