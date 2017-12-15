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Как правильно рисовать стрелки

Фото: личный архив Дарьи Богатовой
Стрелки – самый эффектный, но довольно сложный элемент макияжа. Они идут всем, вопрос лишь в форме и способах прорисовки. 
прочитано 297 раз

Как правильно рисовать стрелки, и какие косметические средства лучше использовать новичкам, рассказала визажист, арт-директор школы-студии макияжа Дарья Богатова. 

Итак, существуют специальные инструменты и средства для выполнения идеальных стрелок.

  • Eyeliner – подводка с тонкой кисточкой. Позволяет нарисовать тонкую и изящную стрелку.
  • Ink liner -  подводка с более густой пастой для создания широких стрелок, кисточка в виде аппликатора конусовидной формы. Данная подводка имеет угольный черный цвет.
  • Гелевая подводка – более универсальный продукт для создания стрелок. Экономичный, можно использовать как сухим, так и влажным способом. Гелевую подводку также можно растушевывать вдоль ресничного края для придания выразительности глазам. Такая подводка наносится специальной тонкой кисточкой.
  • Подводка-фломастер. Это удобное средство для нанесения стрелок, с помощью которого можно рисовать как тонкие, так и широкий стрелки. Фломастер бывает водостойким и не водостойким.
  • Тени – самый демократичный способ нанесения стрелок. При помощи теней можно создать четкий контур вдоль ресничного края и при желании растушевать его. Чаще всего применяются черные и коричневые цвета.
  • Карандаш – используется вдоль контура ресничного края. Для этого используют не только черные и коричневые цвета, но и разноцветные карандаши, которые помогут подчеркнуть цвет глаз и сделать их выразительными. Возможно применение и водостойких карандашей.

Фото: личный архив Дарьи Богатовой

Современные стрелки более смелые и разнообразные. Они отличаются от классической подводки не только формой, но и цветом и могут располагаться как на верхнем ресничном крае, так и на нижнем. 

Рисовать стрелки всегда нужно начиная с направления хвостика, при этом глаз обязательно должен быть открыт. После двигаемся к ресничному краю. Если глаза посажены близко, то рисуем до середины ресничного края, а если посажены широко, то выводить линию можно до внутреннего уголочка и даже за его пределами, тогда получится эффект кошачьих глаз. Этот вариант особенно  актуален для восточного типа внешности.

Фото: личный архив Дарьи Богатовой

Какой бы формы ни была стрелка, нужно тщательно прорисовывать межресничный край, чтобы не оставалось пробелов.

Часто бывает так, что складка века соприкасается с ресничным краем. В этом случае стрелка должна быть тонкой, а ее "хвостик" не слишком длинным. Для такого типа глаз лучше использовать водостойкие средства – карандаш или подводку, чтобы макияж не отпечатывался на веке.


15 декабря 2017, 14:45

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