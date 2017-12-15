Как правильно рисовать стрелки
Как правильно рисовать стрелки, и какие косметические средства лучше использовать новичкам, рассказала визажист, арт-директор школы-студии макияжа Дарья Богатова.
Итак, существуют специальные инструменты и средства для выполнения идеальных стрелок.
Современные стрелки более смелые и разнообразные. Они отличаются от классической подводки не только формой, но и цветом и могут располагаться как на верхнем ресничном крае, так и на нижнем.
Рисовать стрелки всегда нужно начиная с направления хвостика, при этом глаз обязательно должен быть открыт. После двигаемся к ресничному краю. Если глаза посажены близко, то рисуем до середины ресничного края, а если посажены широко, то выводить линию можно до внутреннего уголочка и даже за его пределами, тогда получится эффект кошачьих глаз. Этот вариант особенно актуален для восточного типа внешности.
Какой бы формы ни была стрелка, нужно тщательно прорисовывать межресничный край, чтобы не оставалось пробелов.
Часто бывает так, что складка века соприкасается с ресничным краем. В этом случае стрелка должна быть тонкой, а ее "хвостик" не слишком длинным. Для такого типа глаз лучше использовать водостойкие средства – карандаш или подводку, чтобы макияж не отпечатывался на веке.
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