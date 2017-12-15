Стрелки – самый эффектный, но довольно сложный элемент макияжа. Они идут всем, вопрос лишь в форме и способах прорисовки.

Как правильно рисовать стрелки, и какие косметические средства лучше использовать новичкам, рассказала визажист, арт-директор школы-студии макияжа Дарья Богатова.



Итак, существуют специальные инструменты и средства для выполнения идеальных стрелок.

Eyeliner – подводка с тонкой кисточкой. Позволяет нарисовать тонкую и изящную стрелку.

Ink liner - подводка с более густой пастой для создания широких стрелок, кисточка в виде аппликатора конусовидной формы. Данная подводка имеет угольный черный цвет.

Гелевая подводка – более универсальный продукт для создания стрелок. Экономичный, можно использовать как сухим, так и влажным способом. Гелевую подводку также можно растушевывать вдоль ресничного края для придания выразительности глазам. Такая подводка наносится специальной тонкой кисточкой.

Подводка-фломастер. Это удобное средство для нанесения стрелок, с помощью которого можно рисовать как тонкие, так и широкий стрелки. Фломастер бывает водостойким и не водостойким.

Тени – самый демократичный способ нанесения стрелок. При помощи теней можно создать четкий контур вдоль ресничного края и при желании растушевать его. Чаще всего применяются черные и коричневые цвета.

Карандаш – используется вдоль контура ресничного края. Для этого используют не только черные и коричневые цвета, но и разноцветные карандаши, которые помогут подчеркнуть цвет глаз и сделать их выразительными. Возможно применение и водостойких карандашей.

Современные стрелки более смелые и разнообразные. Они отличаются от классической подводки не только формой, но и цветом и могут располагаться как на верхнем ресничном крае, так и на нижнем.

Рисовать стрелки всегда нужно начиная с направления хвостика, при этом глаз обязательно должен быть открыт. После двигаемся к ресничному краю. Если глаза посажены близко, то рисуем до середины ресничного края, а если посажены широко, то выводить линию можно до внутреннего уголочка и даже за его пределами, тогда получится эффект кошачьих глаз. Этот вариант особенно актуален для восточного типа внешности.

Какой бы формы ни была стрелка, нужно тщательно прорисовывать межресничный край, чтобы не оставалось пробелов.

Часто бывает так, что складка века соприкасается с ресничным краем. В этом случае стрелка должна быть тонкой, а ее "хвостик" не слишком длинным. Для такого типа глаз лучше использовать водостойкие средства – карандаш или подводку, чтобы макияж не отпечатывался на веке.



