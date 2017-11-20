Голая модель с лишним весом признана лучшей "русалкой"

Раньше девушка ненавидела свой лишний вес. Из-за издевательств и нападок она, чтобы не привлекать к себе внимание, ходила в мешковатой одежде.

Теперь от былой стеснительности не осталось и следа. Джевелз живет полной жизнью. Для того чтобы показать другим людям новую себя, она устроила себе фотосессию в образе русалки.

Публикация от Jewelz M (@jewelzjourney) Ноя 10 2017 в 4:35 PST

На фото абсолютно обнаженная девушка сидит на берегу водоема. По словам Джевелз, она хочет стать примером для тех, кто так же стесняется своего тела, как и она прежде, передает Life.ru.

Публикация от Jewelz M (@jewelzjourney) Окт 14 2017 в 11:10 PDT

"Каждый камень, который в меня бросали, я использовала в качестве ступеньки. Надо мной постоянно смеялись, кидали в меня мусором, говорили убить себя, но я уверенно шла к вершине. Я 22 года стеснялась своего тела и делала хуже только себе!" – рассказала девушка.

Фото в образе русалки сделало Джевелз действительно популярной. Оно стало мемом в поддержку людей с лишним весом.

Публикация от Jewelz M (@jewelzjourney) Сен 24 2017 в 8:47 PDT

"Это красивая русалка вне зависимости от ее размера и формы", – написал в Instagram неизвестный пользователь соцсети. Блогерша постоянно делится откровенными фотографиями и получает множество комплиментов.