Собянин выразил соболезнования семьям погибших при атаке на ЛНР

Мэр Москвы пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших при ударе Вооруженных сил Украины по городу Лисичанску Луганской республики. Произошедшее градоначальник назвал жестокой и бессмысленной атакой.

"От имени москвичей и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Как сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, в результате удара по Лисичанску погибли 28 человек. Состояние четырех пострадавших оценивается как крайне тяжелое.