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Пятница 25 августа

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В Калуге нетрезвый водитель сбил 11 человек на тротуаре

В Калуге нетрезвый водитель сбил 11 человек на тротуаре
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Около 14:00 на улице Кирова в Калуге водитель Toyota выехал на тротуар в районе остановки общественного транспорта. Он зацепил машиной 11 человек, из которых трое – дети.

Пострадавших госпитализировали. Один из них находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.

Виновника аварии задержали, он утверждает, что потерял сознание за рулем. Однако, предположительно, причиной ДТП стало то, что мужчина находился в нетрезвом виде. Возбуждено уголовное дело, водителя арестовали на два месяца.

25 августа 2023, 22:17
Фото: Баранов Владимир / Global Look Press / www.globallookpress.com
РЕН ТВ✓ Надежный источник

Основателя группы "Алиса" нашли в лесу после сообщения о пропаже

Основателя группы "Алиса" нашли в лесу после сообщения о пропаже
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Под Пятигорском "Газель" сбила насмерть троих детей во время тренировки

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