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В Новосибирске мальчик погиб во время отдыха в сауне

В Новосибирске мальчик погиб во время отдыха в сауне
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Ребенок утонул в бассейне, оставшись без присмотра взрослых. Ему было 10 лет.

Трагедия произошла вечером 14 июня. Компания взрослых, среди которых был ребенок, посетила заведение в Октябрьском районе города Новосибирска. Портал Радио 1 уточняет, что в какой-то момент 10-летнего мальчика оставили без внимания, и он утонул. Через некоторое время тело ребенка нашел на дне бассейна один из взрослых. К тому моменту мальчик уже не подавал признаков жизни.

После случившегося в сауну прибыли правоохранительные органы. Телеканал "360" сообщает, что следователи осмотрели место трагедии, также была назначена экспертиза. Уточняется, что решение примут после того, как будет проведена проверка и установлены все детали произошедшего.

Как пишет Пятый канал, сотрудники ведомства обратили особое внимание на опасность нахождения детей у воды без присмотра. Специалисты напомнили, что оставлять малышей одних в таких ситуациях нельзя.

15 июня 2023, 15:40
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Следком РФ✓ Надежный источник

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