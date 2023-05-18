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Четверг 18 мая

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Из Челябинского психоневрологического диспансера сбежал пациент

Из Челябинского психоневрологического диспансера сбежал пациент
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Молодого человека ищут полиция и волонтеры.

По данным URA.RU, в Челябинске разыскивают 22-летнего пациента психоневрологического диспансера. Парень сбежал из больницы. В данный момент местонахождение молодого человека неизвестно.

Как сообщает "Царьград", пациента ищут полиция и волонтеры.

18 мая 2023, 09:02
Фото: Petrov Sergey / news.ru via Global Look Press / www.globallookpress.com
Ura.ru✓ Надежный источник

В Перми под окнами больницы нашли труп

В Перми под окнами больницы нашли труп
В ночь на 18 мая мужчина выпал из окна медучреждения. Как сообщает URA.

В центре Москвы за драку задержали бывшего участника "Дома-2"

В центре Москвы за драку задержали бывшего участника "Дома-2"
В центре российской столицы задержали бывшего участника "Дома-2" Даниила Быковского.

Все из-за земельного участка: конфликт в Ленобласти закончился убийством чиновника

Все из-за земельного участка: конфликт в Ленобласти закончился убийством чиновника
Страшные вести пришли из Ленинградской области. В поселке Дружная горка, что находится в Гатчинском районе, был убит госслужащий. Поводом для преступления стал, сообщает новостное агентство Подмосковье сегодня, давний скандал из-за земельного участка.

Опасный груз: в Домодедово задержан пассажир с колодой радиоактивных карт

Опасный груз: в Домодедово задержан пассажир с колодой радиоактивных карт
Сотрудники столичной таможни изъяли у иностранки колоду карт с радиоактивным изотопом калия-40. Опасный груз был обнаружен в среду, 17 мая, сотрудниками московской таможни в аэропорту Домодедово.

Московский суд заочно арестовал продюсера Роднянского* и режиссера Вырыпаева

Московский суд заочно арестовал продюсера Роднянского* и режиссера Вырыпаева
Басманный суд Москвы избрал меру пресечения по уголовному делу. По данным RT, продюсера Александра Роднянского* и режиссера Ивана Вырыпаева заочно арестовали по обвинению в распространении недостоверных сведений о действиях ВС России.

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