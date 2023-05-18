Из Челябинского психоневрологического диспансера сбежал пациент

По данным URA.RU, в Челябинске разыскивают 22-летнего пациента психоневрологического диспансера. Парень сбежал из больницы. В данный момент местонахождение молодого человека неизвестно.
Как сообщает "Царьград", пациента ищут полиция и волонтеры.
Молодого человека ищут полиция и волонтеры.
По данным URA.RU, в Челябинске разыскивают 22-летнего пациента психоневрологического диспансера. Парень сбежал из больницы. В данный момент местонахождение молодого человека неизвестно.
Как сообщает "Царьград", пациента ищут полиция и волонтеры.