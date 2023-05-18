Из Челябинского психоневрологического диспансера сбежал пациент

Все из-за земельного участка: конфликт в Ленобласти закончился убийством чиновника

Страшные вести пришли из Ленинградской области. В поселке Дружная горка, что находится в Гатчинском районе, был убит госслужащий. Поводом для преступления стал, сообщает новостное агентство Подмосковье сегодня, давний скандал из-за земельного участка.