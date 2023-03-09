"Затронет весь мир": экстрасенс заявила о грядущих авиакатастрофах

По словам ясновидящей, близится масштабная трагедия.

Специалисты в области паранормальных явлений бьют тревогу, призывая человечество объединиться ради спасения планеты. Порой маги и колдуны дают противоречивые и очень тревожные прогнозы. Недавно экстрасенс Инна Мишина заявила интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что мир ждут авиакатастрофы при странных обстоятельствах.

Как отметила эзотерик, она увидела будущее во сне: огромную вспышку, после которой несколько самолетов в разных точках сбиваются с курса и людей уносит в воздух.

"Это будет громкое дело, которое затронет весь мир", — передала свои опасения ясновидящая. Определить количество трагедий, места, а также даты Инна не смогла. Однако, по ее словам, во сне она видела скрытые знаки: цифру шесть и статую Свободы.