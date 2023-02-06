Россияне рассказали о пережитом землетрясение в Турции

6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 баллов. По данным URA.ru, общее число погибших на данный момент составляет 912 человек, раненых – 5 385 человек.

Россияне, проживающие в Турции, рассказали, как все происходило. "Я живу в Мерсине. Тряску ощутил весь город. Мы проснулись от гула и тряски, живем на первом этаже. Выбежали на улицу, как и большинство наших соседей. Многие турецкие соседи сразу уехали на машинах, часть из них – к родственникам, в эпицентр", — поведала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" Алиса П.

Женщина отметила, что в городе из-за столпотворений и большого количества машин образовались пробки. Она добавила, что в городе разрушений нет, однако в соседнем населенном пункте рухнуло несколько многоэтажек.