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Умертвила четверых мужиков и требовала золота: страшная история ведьмы из Казани

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Настоящие ведьмы всегда возьмут свое.

Жила в одном доме непримечательная женщина по имени Прасковья. Люди к ней ходили по разным вопросам: кому-то с болями помочь, кому ребенка заговорить. Но не все дела Прасковьи были добрыми. К концу жизни Прасковья устроила настоящий кошмар своим соседям.

Как-то заявились к ней в дом четверо мужиков. Поговорить хотели, но Прасковья дверь не открыла. Обозленные мужчины решили отомстить — грядки перетоптали, да забор сломали. В следующие три дня один за другим мужчины ушли из жизни.

А когда и самой ведьмы из Казани не стало, в дом заявился ее внук. Проверить обстановку, поискать ценные вещи в доме. Вместе с женой нашли деньги и золотые сережки. Решили их себе оставить и домой уехать. Но не смогли.

Машина супругов никак не заводилась. Внук рассказал жене, что бабка, хозяйка дома, ведьмой при жизни была. Испугавшись, решили вернуть на место золото. Когда внук к окну дома подошел, на него воздух ледяной подул. Кинул мужчина сережки подальше и попросил бабушку отстать от них.

Только после этого машина завелась, и муж с женой уехать смогли. Обернувшись назад, никаких движений в доме уже не было.

20 февраля 2023, 08:00
Фото: Henning Kaiser/ dpa/ www.globallookpress.com
Журнал "Невыдуманные истории"✓ Надежный источник

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