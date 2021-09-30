Под Одессой мужчина устроил стрельбу на улице

Под Одесской сотрудники правоохранительных органов обезвредили преступника, который открыл огонь на улице. Известно, что мужчина стрелял из ружья.
По данным RT, в результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.
Под Одесской сотрудники правоохранительных органов обезвредили преступника, который открыл огонь на улице. Известно, что мужчина стрелял из ружья.
По данным RT, в результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.
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