Неизвестный пригрозил Путину терактом

Утром 23 сентября в Екатеринбурге неизвестный позвонил силовикам и заявил, что у него есть важная информация для Владимира Путина. Он пригрозил терактом, отметив, что "удар будет с другой стороны". "Володе передайте", – цитирует неизвестного "Царьград".
В распоряжении URA.RU появилась аудиозапись разговора. На ней мужчина с арабским акцентом "приказал" всем спецслужбам быть в полной боевой готовности через пять часов. Пока что удалось установить, что номер звонившего зарегистрирован в Канаде.
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