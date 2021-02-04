Рабочий напал на вызвавшего его москвича за попытку помочь

Курьёзный инцидент произошел в четверг в Москве. Приехавший к жителю столицы для ремонта крыши рабочий побил своего нанимателя.
Инцидент произошёл на улице Сталеваров. Когда мастер собрался лезть на крышу, вызвавший его мужчина предложил подняться вместе с ним для подмоги. В ответ ремонтник начал ругаться и толкать москвича, а затем и вовсе началась драка. Пострадавший получил порез руки и самостоятельно обратился в медпункт, а также написал заявление в полицию, сообщает телеканал "360".
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