Россиянин упал с 17-го этажа на коляску с ребенком: оба погибли

Трагический случай привёл к двум нелепым смертям в Воронеже. Мужчина упал из окна, расположенном на 17-м этаже многоквартирного дома и рухнул на коляску с ребёнком.
Инцидент произошел в районе Шилово. Выпавший житель скончался на месте происшествия. Пострадавшего пятимесячного малыша пытались реанимировать прибывшие к дому врачи, но его травмы также оказались несовместимыми с жизнью. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, передаёт телеканал "360".
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