17-летнего мошенника будут судить за попытку купить квартиру в Люберцах

В полицию обратились три компании-застройщика с жалобой на 17-летнего парня. Школьник пытался провернуть мошенническую схему с куплей-продажей недвижимости.
Летом 2021 года молодой человек заполнил заявку на покупку квартиры стоимостью 18 млн рублей. Затем он предоставил документ из органов опеки, подтверждающий его дееспособность, а после подделал чек об оплате.
Компания, так и не обнаружившая денег на своем счету, потребовала объяснений. Тогда парень заявил, что банк отозвал платеж. За это время школьник успел прописаться в квартире, сменить замки и выставил недвижимость на продажу.
Застройщик обратился в полицию. Как сообщает "Подмосковье сегодня", подобным образом 17-летний юноша пытался купить еще три квартиры в Москве и Люберцах. В настоящее время ведется следствие. Подростку грозит реальный срок, однако в силу возраста суд может смягчить наказание в виде лишения свободы условно.