Умер пианист Нельсон Фрейре

Мировое сообщество потрясено известием о трагедии. Пресса распространяет информацию о том, что ушел из жизни пианист-виртуоз Нельсон Фрейре.
По данным телеканала "360", музыкальному деятелю было 77 лет. Известно, что Фрейре скончался в Бразилии.
Мировое сообщество потрясено известием о трагедии. Пресса распространяет информацию о том, что ушел из жизни пианист-виртуоз Нельсон Фрейре.
По данным телеканала "360", музыкальному деятелю было 77 лет. Известно, что Фрейре скончался в Бразилии.
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