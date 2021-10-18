В Москве неизвестный с газовым баллончиком пытался отнять деньги у бармена

В российской столице неизвестный совершил противоправное деяние. Сообщается, что злоумышленник пытался отнять деньги у бармена в питейном заведении.
У преступника был при себе предмет, похожий на газовый баллончик. Мужчине не удалось завершить начатое. По факту случившегося возбудили уголовное дело, передает АГН "Москва".
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