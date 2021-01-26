Под Воронежем пьяный водитель воткнул в глаз сотрудника ДПС отвертку

В деревне Заброды Воронежской области находившийся в состоянии опьянения водитель напал на сотрудника ДПС. Преступник ударил инспектора отвёрткой и попал в правый глаз.
Патрульные решили осмотреть автомобиль, стоявший на обочине неподалёку от села. Водитель машины находился в нетрезвом виде, из-за чего ему предложили пройти освидетельствование. Нарушителя посадили на переднее сиденье полицейской машины, где он достал отвёртку и атаковал одного из сотрудников.
Инспектор был госпитализирован в больницу. Врачи установили. что орудие не только повредило глазницу, но также задело ткани мозга. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, которое предусматривает, среди прочего – пожизненное лишение свободы, передаёт Vse42.ru.
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