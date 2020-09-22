В бундестаг по почте пришла взрывчатка

В почтовое отделение Бундестага в Берлине поступила подозрительная посылка, которую уже классифицировали как "нетрадиционное взрывное устройство", передает URA.Ru. Чтобы проверить догадки местной службы безопасности на место выехали саперы. Им предстоит определить, что же на самом деле пришло немецкому правительству и, при необходимости, нейтрализовать это.
Популярные темы форума
Забытая Лиона
Перебор
Польша ненавид.Россию ,что она ей сделала?
Нравится парень азербайджанец
Не хочу жить...
Мужчины
Почему русские мужчины не пользуются спросом?
Без мужика уже два года
Петросян показал сына !!
Какой тип фигуры нравится мужчинам?