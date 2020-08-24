Грабитель избил до потери сознания 83-летнюю россиянку ради банок с вареньем

Неоднократно судимый грабитель избил до потери сознания 83-летнюю пенсионерку в Кемеровской области. Не найдя у женщины денег, он украл у нее несколько банок с вареньем и продукты.

Преступник, которым оказался 38-летний мужчина, дважды пытался ограбить жилище кемеровчанки. Сначала он проник в ее дом ночью и похитил несколько садовых и электроинструментов, а спустя несколько дней снова попытался ограбить пенсионерку. Но на этот раз она сама открыла дверь, после чего злоумышленник повалил ее на пол и начал избивать, а затем похитил продукты и скрылся. Женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами, а преступник вскоре был задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, передает Vse42.ru.