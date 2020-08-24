В центре Москвы нашли осколочную гранату

На юго-западе российской столицы произошел инцидент. Уточняется, что возле магазина нашли осколочную гранату.
Место ЧП на данный момент оцеплено. Также сообщается о прибытии саперов. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает телеканал "360".
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