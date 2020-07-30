Известного писателя обнаружили мертвым в Москве

Писатель Юрий Скальский, известный под псевдонимом Юрий Агатов, скончался на 89-м году жизни в своей московской квартире. Тело деятеля культуры обнаружила его супруга Нина.
По предварительной версии, причиной смерти Скальского стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
Напомним, что Юрий Скальский был членом Союза писателей России. Наиболее известные работы литератора – рассказ о разведчиках "Дорога на Голгофу" и повести о Великой Отечественной войне "Разгаданная загадка", "Фотографии из старого альбома".
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