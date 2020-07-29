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Происшествия

В Москве полиция проводит проверку после стрельбы

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В столичные правоохранительные органы поступило сообщение о конфликте, произошедшем между двумя мужчинами на возле второго корпуса дома №15 на 7-й Парковой улице. На месте полиция обнаружила пострадавшего с ранением головы, передает сетевое издание "Москва 24". Он был доставлен в больницу.

По предварительным данным, в мужчину стреляли из травматического пистолета. По факту произошедшего проводится проверка.

Автор: 29 июля 2020, 12:38 Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник

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