В Москве пьяная женщина угнала такси и устроила ДТП

В Москве пьяная женщина устроила ДТП. Уточняется, что злоумышленница похитила автомобиль такси.
По данным СМИ, россиянка была знакома с мужчиной, чью машину она угнала. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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