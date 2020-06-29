При взрыве в жилом доме на северо-востоке Москвы погиб человек

В результате взрыва в жилом многоквартирном доме на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы погиб человек. Четыре квартиры на третьем этаже здания охватил пожар площадью около 70 квадратных метров.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа или неправильное обращение с газовым оборудованием. Пострадали пятеро человек. Трое из них были госпитализированы, еще двое отказались ехать в больницу. На месте происшествия работают экстренные службы.
Популярные темы форума
Лечитесь гомеопатией
Молочница год не проходит
Гадалки питера
Тратит все на алкоголь
Обязанности женщины
Строители_ инностранцы
Где можно почитать или послушать о короновирусе в целом? Лекарства нет?
Харламов и Асмус разводятся
вы не РАБЫ.
Как вы относитесь к оборотням?