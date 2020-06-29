Есть пострадавшие: на северо-востоке Москвы прогремел взрыв

Днем 29 июня на северо-востоке Москвы случилось ЧП. В жилом доме на улице Проходчиков произошел хлопок газа.
В результате загорелись четыре квартиры. По данным телеграм-канала Mash, площадь пожара составляет 150 квадратных метров.
На месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели вывели из здания пять человек. Четверо пострадали.
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