При нападении на здание фондовой биржи погибли люди

Четверо террористов подорвали гранату и открыли беспорядочную стрельбу возле входа в здание фондовой биржи в пакистанском городе Карачи, передает телеканал "360". Жертвами нападения стали два человека.
Еще трое доставлены в больницу с ранениями. Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов ликвидировали нападавших.
Attack on Pakistan Stock Exchange #pakistanstockexchange #Karachi pic.twitter.com/idTUSAQvhM— Ahmed Raza (@AhmedRa86471570) June 29, 2020
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