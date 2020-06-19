Готовил к выходу на работу: мужчина избил жену на глазах у прохожих

Гулявшие по Таганской улице в Москве граждане сняли на видео, как мужчина избивает женщину, находящуюся в полубессознательном состоянии. Жестокость к даме проявил муж. Дескать, та перебрала с алкоголем, и он пытался привести супругу в чувства, поскольку утром ей надо быть на работе.
Мужчина, по словам очевидцев, также был пьян. Он рассказал, что им еще предстоит добраться из центра Москвы домой, в Подольск. Полиция проводит проверку, сообщает телеканал "360".
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